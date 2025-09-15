Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы растут в понедельник - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250915/birzha-862299203.html
Фондовые индексы Европы растут в понедельник
Фондовые индексы Европы растут в понедельник - 15.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут в понедельник
Фондовые индексы Франции и Германии растут в понедельник после выхода сведений о динамике торгового баланса в еврозоне, индекс Великобритании слабо колеблется в | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T13:21+0300
2025-09-15T13:21+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/22/841352218_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_65dae96851ce4379d98bae6cad96d3b9.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии растут в понедельник после выхода сведений о динамике торгового баланса в еврозоне, индекс Великобритании слабо колеблется в ожидании проведения заседания Банка Англии на этой неделе, следует из данных торгов. По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,02%, до 9 285,35 пункта, минутами ранее показатель несколько снижался, при этом французский CAC 40 увеличивался на 1,06%, до 7 908,36 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 23 775,24 пункта. В понедельник европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные по торговому балансу еврозоны. В июле его профицит увеличился до 12,4 миллиарда евро с 8 миллиардов евро в предыдущем месяце. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, итоги которого будут обнародованы в четверг. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 4% годовых. "Если Банк Англии не снизит учетную ставку, на рынке последуют значительные распродажи", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста по Европе T. Rowe Price Томаша Веладека (Tomasz Wieladek).
https://1prime.ru/20250915/atr-862297084.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/22/841352218_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_7f41d8b9a869fc15e5639095a3aa18fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, европа
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА
13:21 15.09.2025
 
Фондовые индексы Европы растут в понедельник

Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по торговому балансу в еврозоне

CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/Франкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Франкфуртская фондовая биржа, Германия. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии растут в понедельник после выхода сведений о динамике торгового баланса в еврозоне, индекс Великобритании слабо колеблется в ожидании проведения заседания Банка Англии на этой неделе, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,02%, до 9 285,35 пункта, минутами ранее показатель несколько снижался, при этом французский CAC 40 увеличивался на 1,06%, до 7 908,36 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 23 775,24 пункта.
В понедельник европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные по торговому балансу еврозоны. В июле его профицит увеличился до 12,4 миллиарда евро с 8 миллиардов евро в предыдущем месяце.
На этой неделе состоится заседание Банка Англии, итоги которого будут обнародованы в четверг. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 4% годовых.
"Если Банк Англии не снизит учетную ставку, на рынке последуют значительные распродажи", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста по Европе T. Rowe Price Томаша Веладека (Tomasz Wieladek).
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР закрылись в понедельник в основном ростом
12:25
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала