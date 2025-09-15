Фондовые индексы Европы растут в понедельник

https://1prime.ru/20250915/birzha-862299203.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии растут в понедельник после выхода сведений о динамике торгового баланса в еврозоне, индекс Великобритании слабо колеблется в ожидании проведения заседания Банка Англии на этой неделе, следует из данных торгов. По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,02%, до 9 285,35 пункта, минутами ранее показатель несколько снижался, при этом французский CAC 40 увеличивался на 1,06%, до 7 908,36 пункта, немецкий DAX - на 0,37%, до 23 775,24 пункта. В понедельник европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные по торговому балансу еврозоны. В июле его профицит увеличился до 12,4 миллиарда евро с 8 миллиардов евро в предыдущем месяце. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, итоги которого будут обнародованы в четверг. Аналитики ожидают сохранения учетной ставки регулятора на уровне 4% годовых. "Если Банк Англии не снизит учетную ставку, на рынке последуют значительные распродажи", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста по Европе T. Rowe Price Томаша Веладека (Tomasz Wieladek).

