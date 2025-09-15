https://1prime.ru/20250915/birzha-862316833.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль вырос к юаню на Московской бирже по итогу торгов понедельника, отыграв часть недельных потерь, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 19 копеек - до 11,56 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дорожал на 0,43% - до 67,28 доллара за баррель. Рубль контратакует Юань упал на 1,58%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,52 – 11,72 рубля. "Инвесторы и банки продолжали оценивать риторику ЦБ по итогам сентябрьского заседания, а также локальные осложнения в геополитике. Внешний фон выглядит напряженным, но рубль изолирован межбанком от этого влияния напрямую", - заметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Рубль контратаковал после сильной просадки, на что есть как технические причины – валюты слишком уж "разогнались" в начале сентября, так и тот факт, что ЦБ в пятницу понизил ключевую ставку не таким широким шагом, как ожидало большинство. Более жесткое решение и ястребиный сигнал от регулятора сбили спекулятивные атаки на рубль", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Впрочем, это может лишь замедлить ослабление рубля – рост импорта при ослабляющейся экспортной выручке, сезонное оживление спроса будут размывать почву под российской валютой, добавил он. По данным ЦБ, российская валюта также заметно укрепилась к доллару и юаню. Коррекция на валютном рынке продолжается по мере того, как инвесторы закладывают перспективы не столь выраженного смягчения денежно-кредитной политики после неожиданно консервативных сигналов со стороны ЦБ в пятницу, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В целом во вторник курс юаня может протестировать нижнюю границу диапазона в 11,50-11,80 рубля, но дальнейшему движению сильно ниже этой границы пока могут препятствовать санкционные новости, считает Григорьев. "В конце сентября рубль еще может получить некоторую поддержку со стороны налогового периода, а с первых чисел октября можно ждать нового девальвационного импульса. Краткосрочные ожидания – 82-85 за доллар, 11,4-11,8 за юань", - рассказал Шепелев. "По нашим оценкам, на этой неделе курс рубля стабилизируется на уровне 83–85 за доллар и 11,5–12 за юань. На ослабление рубля повлияли изменения во внешней торговле", - рассказал Александр Бахтин из "Гарда капитал".

