Фондовые рынки Европы закрылись преимущественно в плюсе - 15.09.2025
Фондовые рынки Европы закрылись преимущественно в плюсе
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07% - до 9 277,03 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,92% - до 7 896,93 пункта, немецкий DAX - на 0,21%, до 23 748,86 пункта. В понедельник были опубликованы данные о состоянии бюджета еврозоны. Так, его профицит в июле вырос сильнее прогноза - до 12,4 миллиарда евро. Во вторник станет известна статистика по безработице в Великобритании, которая, как ожидается, в мае-июле осталась на уровне апреля-июня в 4,7%. А объем промышленного производства в еврозоне, данные о котором также будут опубликованы во вторник, в июле, согласно прогнозам, увеличился на 0,4% в месячном выражении. На этой неделе также пройдет заседание Банка Англии. Как полагают аналитики, регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4%.
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07% - до 9 277,03 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,92% - до 7 896,93 пункта, немецкий DAX - на 0,21%, до 23 748,86 пункта.
В понедельник были опубликованы данные о состоянии бюджета еврозоны. Так, его профицит в июле вырос сильнее прогноза - до 12,4 миллиарда евро.
Во вторник станет известна статистика по безработице в Великобритании, которая, как ожидается, в мае-июле осталась на уровне апреля-июня в 4,7%. А объем промышленного производства в еврозоне, данные о котором также будут опубликованы во вторник, в июле, согласно прогнозам, увеличился на 0,4% в месячном выражении.
На этой неделе также пройдет заседание Банка Англии. Как полагают аналитики, регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4%.
