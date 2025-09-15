https://1prime.ru/20250915/birzha-862317389.html

Фондовые рынки Европы закрылись преимущественно в плюсе

Фондовые рынки Европы закрылись преимущественно в плюсе - 15.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые рынки Европы закрылись преимущественно в плюсе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T21:26+0300

2025-09-15T21:26+0300

2025-09-15T21:26+0300

рынок

индексы

торги

европа

великобритания

dax

банк англии

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07% - до 9 277,03 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,92% - до 7 896,93 пункта, немецкий DAX - на 0,21%, до 23 748,86 пункта. В понедельник были опубликованы данные о состоянии бюджета еврозоны. Так, его профицит в июле вырос сильнее прогноза - до 12,4 миллиарда евро. Во вторник станет известна статистика по безработице в Великобритании, которая, как ожидается, в мае-июле осталась на уровне апреля-июня в 4,7%. А объем промышленного производства в еврозоне, данные о котором также будут опубликованы во вторник, в июле, согласно прогнозам, увеличился на 0,4% в месячном выражении. На этой неделе также пройдет заседание Банка Англии. Как полагают аналитики, регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 4%.

https://1prime.ru/20250915/gaz-862289789.html

европа

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, европа, великобритания, dax, банк англии