Рынок акций расстроен, зато рубль на подъеме - 15.09.2025
Рынок акций расстроен, зато рубль на подъеме
Рынок акций расстроен, зато рубль на подъеме - 15.09.2025, ПРАЙМ
Рынок акций расстроен, зато рубль на подъеме
Индекс Мосбиржи начинает неделю в минусе. Поддержка на уровне 2840-2850 п. не устояла, и теперь есть риск ухода ниже 2800 п. Среди причин нисходящей коррекции – | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T12:06+0300
2025-09-15T12:06+0300
мнения аналитиков
рынок
торги
акции
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начинает неделю в минусе. Поддержка на уровне 2840-2850 п. не устояла, и теперь есть риск ухода ниже 2800 п. Среди причин нисходящей коррекции – не оправдавшиеся надежды на снижение ключевой ставки более чем на 100 б.п., ухудшение внешнего фона и укрепление рубля. ЦБ в минувшую пятницу избрал осторожный шаг, понизив ключевую ставку до 17%, и дал рынку жесткий сигнал, хотя ожидания инвесторов и аналитиков в основном сводились к решительному снижению "ключа". Теперь акции переоцениваются в связи с изменением траектории индикатора денежно-кредитной политики. Этот же фактор позволил погасить спекулятивные атаки против рубля, в результате российская валюта смогла отыграть значительную часть потерь, понесенных в начале месяца. Полагаем, что на предстоящей неделе курс стабилизируется на уровне 83-85 рублей за доллар и 11,5-12 за юань. Внешний фон тоже не обнадеживает – санкционные угрозы зазвучали из Вашингтона, а власти ЕС готовятся представить 19-й пакет антироссийских рестрикций. Цены на нефть растут, но как раз-таки по причине растущих рисков для отечественного сырьевого экспорта. Неделя началась со слабой статистики из Китая – рост промпроизводства и розничных продаж в августе оказался хуже прогнозов аналитиков. В середине недели всеобщее внимание будет приковано к заседанию ФРС. Практически нет сомнений, что процентные ставки будут понижены на 25 б.п. В фокусе внимания будут прогнозы регулятора. Снижение ставок в США благоприятно для риск-активов, в том числе нефти. Также в среду станет известен индекс потребительских цен еврозоны за август. Росстат в среду вечером представит информацию по потребительской инфляции, а в конце недели акции X5 будут включены в базу расчета индекса Мосбиржи. В ближайшие дни ожидаем движения бенчмарка в пределах 2750-2900 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Александр Бахтин,
Александр Бахтин,
мнения аналитиков, рынок, торги, акции
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Акции
12:06 15.09.2025
 
Рынок акций расстроен, зато рубль на подъеме

Инвестстратег Бахтин: индекс Мосбиржи в минусе, а рубль в плюсе после решения ЦБ

Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начинает неделю в минусе. Поддержка на уровне 2840-2850 п. не устояла, и теперь есть риск ухода ниже 2800 п. Среди причин нисходящей коррекции – не оправдавшиеся надежды на снижение ключевой ставки более чем на 100 б.п., ухудшение внешнего фона и укрепление рубля.
ЦБ в минувшую пятницу избрал осторожный шаг, понизив ключевую ставку до 17%, и дал рынку жесткий сигнал, хотя ожидания инвесторов и аналитиков в основном сводились к решительному снижению "ключа". Теперь акции переоцениваются в связи с изменением траектории индикатора денежно-кредитной политики.
Этот же фактор позволил погасить спекулятивные атаки против рубля, в результате российская валюта смогла отыграть значительную часть потерь, понесенных в начале месяца.
Полагаем, что на предстоящей неделе курс стабилизируется на уровне 83-85 рублей за доллар и 11,5-12 за юань. Внешний фон тоже не обнадеживает – санкционные угрозы зазвучали из Вашингтона, а власти ЕС готовятся представить 19-й пакет антироссийских рестрикций.
Цены на нефть растут, но как раз-таки по причине растущих рисков для отечественного сырьевого экспорта.
Неделя началась со слабой статистики из Китая – рост промпроизводства и розничных продаж в августе оказался хуже прогнозов аналитиков. В середине недели всеобщее внимание будет приковано к заседанию ФРС. Практически нет сомнений, что процентные ставки будут понижены на 25 б.п.
В фокусе внимания будут прогнозы регулятора. Снижение ставок в США благоприятно для риск-активов, в том числе нефти. Также в среду станет известен индекс потребительских цен еврозоны за август. Росстат в среду вечером представит информацию по потребительской инфляции, а в конце недели акции X5 будут включены в базу расчета индекса Мосбиржи. В ближайшие дни ожидаем движения бенчмарка в пределах 2750-2900 п.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Мнения аналитиковРынокТоргиАкции
 
 
Заголовок открываемого материала