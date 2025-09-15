https://1prime.ru/20250915/britanija-862281603.html

Британия направит $1,5 миллиарда на развитие морской отрасли

15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Власти Британии направят инвестиции в размере более 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда долларов США) в развитие морской отрасли и портовых регионов, следует из заявления на сайте британского правительства. "Сегодняшнее стимулирование морской отрасли в размере 1,1 миллиарда фунтов стерлингов будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в наших прибрежных городах, что сделает Великобританию одним из лучших мест в мире для инвестиций", - заявила министр транспорта Хайди Александер, ее комментарий приводится в релизе. Отмечается, что значительная часть инвестиций пойдет на внедрение экологичных морских проектов для снижения углеродных выбросов.

