Британия направит $1,5 миллиарда на развитие морской отрасли - 15.09.2025, ПРАЙМ
Британия направит $1,5 миллиарда на развитие морской отрасли
2025-09-15T02:52+0300
2025-09-15T02:52+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Власти Британии направят инвестиции в размере более 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда долларов США) в развитие морской отрасли и портовых регионов, следует из заявления на сайте британского правительства. "Сегодняшнее стимулирование морской отрасли в размере 1,1 миллиарда фунтов стерлингов будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в наших прибрежных городах, что сделает Великобританию одним из лучших мест в мире для инвестиций", - заявила министр транспорта Хайди Александер, ее комментарий приводится в релизе. Отмечается, что значительная часть инвестиций пойдет на внедрение экологичных морских проектов для снижения углеродных выбросов.
бизнес, мировая экономика, сша, великобритания
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
02:52 15.09.2025
 
Британия направит $1,5 миллиарда на развитие морской отрасли

Великобритания направит $1,5 млрд на развитие морской отрасли

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Власти Британии направят инвестиции в размере более 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда долларов США) в развитие морской отрасли и портовых регионов, следует из заявления на сайте британского правительства.
"Сегодняшнее стимулирование морской отрасли в размере 1,1 миллиарда фунтов стерлингов будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в наших прибрежных городах, что сделает Великобританию одним из лучших мест в мире для инвестиций", - заявила министр транспорта Хайди Александер, ее комментарий приводится в релизе.
Отмечается, что значительная часть инвестиций пойдет на внедрение экологичных морских проектов для снижения углеродных выбросов.
 
