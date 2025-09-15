Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван объем инфраструктурных кредитов для Бурятии на модернизацию ЖКХ - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250915/buryatiya-862289437.html
Назван объем инфраструктурных кредитов для Бурятии на модернизацию ЖКХ
Назван объем инфраструктурных кредитов для Бурятии на модернизацию ЖКХ - 15.09.2025, ПРАЙМ
Назван объем инфраструктурных кредитов для Бурятии на модернизацию ЖКХ
Бурятии выделили 838,5 миллиона рублей инфраструктурных кредитов на модернизацию ЖКХ, сообщил глава республики Алексей Цыденов. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T09:25+0300
2025-09-15T09:25+0300
экономика
россия
новгородская область
бурятия
марат хуснуллин
алексей цыденов
улан-удэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84105/07/841050745_0:124:3077:1854_1920x0_80_0_0_4a28b29082bf58304fc51af9a4ff2adf.jpg
УЛАН-УДЭ, 15 сен - ПРАЙМ. Бурятии выделили 838,5 миллиона рублей инфраструктурных кредитов на модернизацию ЖКХ, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Бурятии одобрили финансирование проектов с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов на 838,5 миллиона рублей... На сегодняшний день одобрено 13 заявок, в составе которых 28 объектов в Бурятии, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Ивановской, Новгородской областях и Республике Саха (Якутия). Эти проекты будут обеспечены финансированием в рамках лимитов на модернизацию ЖКХ по поручению Президента России", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, заявки регионов были рассмотрены на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Отмечается, что в Бурятии на эти средства построят водовод в поселке Забайкальский Октябрьского района города Улан-Удэ (95,3 миллиона рублей), капитально отремонтируют канализационные коллекторы (213,7 миллиона рублей), капитально отремонтируют тепловые сети в поселке городского типа Кичера Северо-Байкальского района (99,4 миллиона рублей), проведут капремонт тепловых сетей в поселке городского типа Нижнеангарск Северо-Байкальского района (124 миллиона рублей), капитально отремонтируют тепловые сети в поселке городского типа Новый Уоян Северо-Байкальского района (145,7 миллиона рублей), модернизируют системы распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения в поселке Таксимо Муйского муниципального округа (37,7 миллиона рублей), также проведут гидравлические настройки режимов тепловых сетей в поселках городского типа Кичера, Нижнеангарск, Новый Уоян Северо-Байкальского района (122,6 миллиона рублей).
https://1prime.ru/20250912/pravitelstvo-862177041.html
новгородская область
бурятия
улан-удэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84105/07/841050745_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_446c0cbf2f4229b61555473ecc867e5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новгородская область, бурятия, марат хуснуллин, алексей цыденов, улан-удэ
Экономика, РОССИЯ, Новгородская область, Бурятия, Марат Хуснуллин, Алексей Цыденов, Улан-Удэ
09:25 15.09.2025
 
Назван объем инфраструктурных кредитов для Бурятии на модернизацию ЖКХ

Цыденов: Бурятии выделили более 838 млн руб инфраструктурных кредитов на развитие ЖКХ

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкУлан-Удэ
Улан-Удэ - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Улан-Удэ. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 15 сен - ПРАЙМ. Бурятии выделили 838,5 миллиона рублей инфраструктурных кредитов на модернизацию ЖКХ, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Бурятии одобрили финансирование проектов с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов на 838,5 миллиона рублей... На сегодняшний день одобрено 13 заявок, в составе которых 28 объектов в Бурятии, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Ивановской, Новгородской областях и Республике Саха (Якутия). Эти проекты будут обеспечены финансированием в рамках лимитов на модернизацию ЖКХ по поручению Президента России", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, заявки регионов были рассмотрены на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Отмечается, что в Бурятии на эти средства построят водовод в поселке Забайкальский Октябрьского района города Улан-Удэ (95,3 миллиона рублей), капитально отремонтируют канализационные коллекторы (213,7 миллиона рублей), капитально отремонтируют тепловые сети в поселке городского типа Кичера Северо-Байкальского района (99,4 миллиона рублей), проведут капремонт тепловых сетей в поселке городского типа Нижнеангарск Северо-Байкальского района (124 миллиона рублей), капитально отремонтируют тепловые сети в поселке городского типа Новый Уоян Северо-Байкальского района (145,7 миллиона рублей), модернизируют системы распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения в поселке Таксимо Муйского муниципального округа (37,7 миллиона рублей), также проведут гидравлические настройки режимов тепловых сетей в поселках городского типа Кичера, Нижнеангарск, Новый Уоян Северо-Байкальского района (122,6 миллиона рублей).
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Правительство направит средства на развитие ЖКХ в трех регионах Кавказа
12 сентября, 11:03
 
ЭкономикаРОССИЯНовгородская областьБурятияМарат ХуснуллинАлексей ЦыденовУлан-Удэ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала