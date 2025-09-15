https://1prime.ru/20250915/buryatiya-862289437.html
Назван объем инфраструктурных кредитов для Бурятии на модернизацию ЖКХ
Цыденов: Бурятии выделили более 838 млн руб инфраструктурных кредитов на развитие ЖКХ
УЛАН-УДЭ, 15 сен - ПРАЙМ. Бурятии выделили 838,5 миллиона рублей инфраструктурных кредитов на модернизацию ЖКХ, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Бурятии одобрили финансирование проектов с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов на 838,5 миллиона рублей... На сегодняшний день одобрено 13 заявок, в составе которых 28 объектов в Бурятии, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Ивановской, Новгородской областях и Республике Саха (Якутия). Эти проекты будут обеспечены финансированием в рамках лимитов на модернизацию ЖКХ по поручению Президента России", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, заявки регионов были рассмотрены на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Отмечается, что в Бурятии на эти средства построят водовод в поселке Забайкальский Октябрьского района города Улан-Удэ (95,3 миллиона рублей), капитально отремонтируют канализационные коллекторы (213,7 миллиона рублей), капитально отремонтируют тепловые сети в поселке городского типа Кичера Северо-Байкальского района (99,4 миллиона рублей), проведут капремонт тепловых сетей в поселке городского типа Нижнеангарск Северо-Байкальского района (124 миллиона рублей), капитально отремонтируют тепловые сети в поселке городского типа Новый Уоян Северо-Байкальского района (145,7 миллиона рублей), модернизируют системы распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения в поселке Таксимо Муйского муниципального округа (37,7 миллиона рублей), также проведут гидравлические настройки режимов тепловых сетей в поселках городского типа Кичера, Нижнеангарск, Новый Уоян Северо-Байкальского района (122,6 миллиона рублей).
