https://1prime.ru/20250915/buryatiya-862289437.html

Назван объем инфраструктурных кредитов для Бурятии на модернизацию ЖКХ

Назван объем инфраструктурных кредитов для Бурятии на модернизацию ЖКХ - 15.09.2025, ПРАЙМ

Назван объем инфраструктурных кредитов для Бурятии на модернизацию ЖКХ

Бурятии выделили 838,5 миллиона рублей инфраструктурных кредитов на модернизацию ЖКХ, сообщил глава республики Алексей Цыденов. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T09:25+0300

2025-09-15T09:25+0300

2025-09-15T09:25+0300

экономика

россия

новгородская область

бурятия

марат хуснуллин

алексей цыденов

улан-удэ

https://cdnn.1prime.ru/img/84105/07/841050745_0:124:3077:1854_1920x0_80_0_0_4a28b29082bf58304fc51af9a4ff2adf.jpg

УЛАН-УДЭ, 15 сен - ПРАЙМ. Бурятии выделили 838,5 миллиона рублей инфраструктурных кредитов на модернизацию ЖКХ, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Бурятии одобрили финансирование проектов с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов на 838,5 миллиона рублей... На сегодняшний день одобрено 13 заявок, в составе которых 28 объектов в Бурятии, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Ивановской, Новгородской областях и Республике Саха (Якутия). Эти проекты будут обеспечены финансированием в рамках лимитов на модернизацию ЖКХ по поручению Президента России", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, заявки регионов были рассмотрены на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Отмечается, что в Бурятии на эти средства построят водовод в поселке Забайкальский Октябрьского района города Улан-Удэ (95,3 миллиона рублей), капитально отремонтируют канализационные коллекторы (213,7 миллиона рублей), капитально отремонтируют тепловые сети в поселке городского типа Кичера Северо-Байкальского района (99,4 миллиона рублей), проведут капремонт тепловых сетей в поселке городского типа Нижнеангарск Северо-Байкальского района (124 миллиона рублей), капитально отремонтируют тепловые сети в поселке городского типа Новый Уоян Северо-Байкальского района (145,7 миллиона рублей), модернизируют системы распределения тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения в поселке Таксимо Муйского муниципального округа (37,7 миллиона рублей), также проведут гидравлические настройки режимов тепловых сетей в поселках городского типа Кичера, Нижнеангарск, Новый Уоян Северо-Байкальского района (122,6 миллиона рублей).

https://1prime.ru/20250912/pravitelstvo-862177041.html

новгородская область

бурятия

улан-удэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новгородская область, бурятия, марат хуснуллин, алексей цыденов, улан-удэ