Макаров назвал сроки поступления в ГД проекта бюджета на 2026-2028 года - 15.09.2025
Макаров назвал сроки поступления в ГД проекта бюджета на 2026-2028 года
2025-09-15T12:29+0300
2025-09-15T12:32+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поступление проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы на рассмотрение в Госдуму ожидается 29 сентября, сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Бюджет мы ожидаем 29 сентября", - сказал он в ходе заседания комитета.
госдума, андрей макаров, рф
Экономика, Госдума, Андрей Макаров, РФ
12:29 15.09.2025 (обновлено: 12:32 15.09.2025)
 
Макаров назвал сроки поступления в ГД проекта бюджета на 2026-2028 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поступление проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы на рассмотрение в Госдуму ожидается 29 сентября, сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Бюджет мы ожидаем 29 сентября", - сказал он в ходе заседания комитета.
