Макаров назвал сроки поступления в ГД проекта бюджета на 2026-2028 года

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Поступление проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы на рассмотрение в Госдуму ожидается 29 сентября, сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Бюджет мы ожидаем 29 сентября", - сказал он в ходе заседания комитета.
