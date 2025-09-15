https://1prime.ru/20250915/dividendy-862316686.html

Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов

Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов - 15.09.2025, ПРАЙМ

Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов

Железнодорожный оператор Globaltrans объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T20:33+0300

2025-09-15T20:33+0300

2025-09-15T20:33+0300

бизнес

globaltrans

https://cdnn.1prime.ru/img/76219/09/762190924_0:100:801:550_1920x0_80_0_0_3c061a167105d58d69fed320272e8352.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор Globaltrans объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение дивидендов, сообщила компания. "Globaltrans Investment PLC ... объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение дивидендов (включая депозитарный банк)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с депозитарным соглашением между компанией и депозитарным банком, выплата дивидендов держателям глобальных депозитарных расписок компании будет организована депозитарным банком.

https://1prime.ru/20250902/rzhd-861663450.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, globaltrans