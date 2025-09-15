Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/dividendy-862316686.html
Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов
Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов - 15.09.2025, ПРАЙМ
Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов
Железнодорожный оператор Globaltrans объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T20:33+0300
2025-09-15T20:33+0300
бизнес
globaltrans
https://cdnn.1prime.ru/img/76219/09/762190924_0:100:801:550_1920x0_80_0_0_3c061a167105d58d69fed320272e8352.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор Globaltrans объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение дивидендов, сообщила компания. "Globaltrans Investment PLC ... объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение дивидендов (включая депозитарный банк)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с депозитарным соглашением между компанией и депозитарным банком, выплата дивидендов держателям глобальных депозитарных расписок компании будет организована депозитарным банком.
https://1prime.ru/20250902/rzhd-861663450.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76219/09/762190924_0:25:801:625_1920x0_80_0_0_76e8d63847a323ff02ba22f0f9a78a85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, globaltrans
Бизнес, Globaltrans
20:33 15.09.2025
 
Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов

Железнодорожный оператор Globaltrans объявил о выплате промежуточных дивидендов

© Фото : GlobaltransЛоготип "Globaltrans"
Логотип Globaltrans - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Логотип "Globaltrans". Архивное фото
© Фото : Globaltrans
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор Globaltrans объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение дивидендов, сообщила компания.
"Globaltrans Investment PLC ... объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение дивидендов (включая депозитарный банк)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с депозитарным соглашением между компанией и депозитарным банком, выплата дивидендов держателям глобальных депозитарных расписок компании будет организована депозитарным банком.
Логотип компании ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Правительство утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год
2 сентября, 17:08
 
БизнесGlobaltrans
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала