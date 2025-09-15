https://1prime.ru/20250915/dividendy-862316686.html
Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов
Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов - 15.09.2025, ПРАЙМ
Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов
Железнодорожный оператор Globaltrans объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T20:33+0300
2025-09-15T20:33+0300
2025-09-15T20:33+0300
бизнес
globaltrans
https://cdnn.1prime.ru/img/76219/09/762190924_0:100:801:550_1920x0_80_0_0_3c061a167105d58d69fed320272e8352.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор Globaltrans объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение дивидендов, сообщила компания. "Globaltrans Investment PLC ... объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение дивидендов (включая депозитарный банк)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с депозитарным соглашением между компанией и депозитарным банком, выплата дивидендов держателям глобальных депозитарных расписок компании будет организована депозитарным банком.
https://1prime.ru/20250902/rzhd-861663450.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76219/09/762190924_0:25:801:625_1920x0_80_0_0_76e8d63847a323ff02ba22f0f9a78a85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, globaltrans
Globaltrans объявил о выплате специальных промежуточных дивидендов
Железнодорожный оператор Globaltrans объявил о выплате промежуточных дивидендов
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Железнодорожный оператор Globaltrans объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение дивидендов, сообщила компания.
"Globaltrans Investment PLC ... объявляет о выплате специальных промежуточных дивидендов зарегистрированным акционерам, имеющим право на получение дивидендов (включая депозитарный банк)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с депозитарным соглашением между компанией и депозитарным банком, выплата дивидендов держателям глобальных депозитарных расписок компании будет организована депозитарным банком.
Правительство утвердило выплату дивидендов РЖД за 2024 год