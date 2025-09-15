https://1prime.ru/20250915/dollar-862286898.html

Доллар слабеет к иене в понедельник утром

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к иене в понедельник утром на неопределенности вокруг предстоящих решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.57 мск курс доллара к иене снижался до 147,43 иены со 147,67 иены за доллар на предыдущем закрытии, курс евро к доллару слегка опускался - до 1,1733 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1734 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,04% - до 97,59 пункта. "Если ФРС США понизит ставку на целых 50 базисных пунктов, это также может значительно снизить курс доллара, если только он (председатель ФРС США Джером Пауэлл - ред.) не озвучит предположения о том, что вероятность последующих сокращений ограничена", - цитирует агентство Рейтер стратега Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Кэрола Конга (Carol Kong). Заседание Федрезерва США планируется на этой неделе 16-17 сентября. Согласно данным CME Group, 96,2% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.

