Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар слабеет к иене в понедельник утром - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250915/dollar-862286898.html
Доллар слабеет к иене в понедельник утром
Доллар слабеет к иене в понедельник утром - 15.09.2025, ПРАЙМ
Доллар слабеет к иене в понедельник утром
Стоимость доллара снижается по отношению к иене в понедельник утром на неопределенности вокруг предстоящих решений Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T08:16+0300
2025-09-15T08:16+0300
экономика
рынок
торги
доллар
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_018c58d34f045f0c237ee077225a4756.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к иене в понедельник утром на неопределенности вокруг предстоящих решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.57 мск курс доллара к иене снижался до 147,43 иены со 147,67 иены за доллар на предыдущем закрытии, курс евро к доллару слегка опускался - до 1,1733 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1734 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,04% - до 97,59 пункта. "Если ФРС США понизит ставку на целых 50 базисных пунктов, это также может значительно снизить курс доллара, если только он (председатель ФРС США Джером Пауэлл - ред.) не озвучит предположения о том, что вероятность последующих сокращений ограничена", - цитирует агентство Рейтер стратега Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Кэрола Конга (Carol Kong). Заседание Федрезерва США планируется на этой неделе 16-17 сентября. Согласно данным CME Group, 96,2% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862217128.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159778_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4923c53f8e00c999f896bbc6b4a56c44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, доллар, иена
Экономика, Рынок, Торги, доллар, иена
08:16 15.09.2025
 
Доллар слабеет к иене в понедельник утром

Стоимость доллара к иене снижается на неопределенности вокруг будущих решений ФРС США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к иене в понедельник утром на неопределенности вокруг предстоящих решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.57 мск курс доллара к иене снижался до 147,43 иены со 147,67 иены за доллар на предыдущем закрытии, курс евро к доллару слегка опускался - до 1,1733 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1734 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,04% - до 97,59 пункта.
"Если ФРС США понизит ставку на целых 50 базисных пунктов, это также может значительно снизить курс доллара, если только он (председатель ФРС США Джером Пауэлл - ред.) не озвучит предположения о том, что вероятность последующих сокращений ограничена", - цитирует агентство Рейтер стратега Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Кэрола Конга (Carol Kong).
Заседание Федрезерва США планируется на этой неделе 16-17 сентября. Согласно данным CME Group, 96,2% аналитиков ждут понижения учетной ставки на 0,25 процентного пункта до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля
12 сентября, 22:27
 
ЭкономикаРынокТоргидоллариена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала