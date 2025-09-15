https://1prime.ru/20250915/dollar-862309233.html

Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером

2025-09-15T17:49+0300

экономика

доллар

рынок

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1757 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1734 доллара, курс доллара к иене снижался до 147,41 иены со 147,67 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращался на 0,11% - до 97,44 пункта. Итоги сентябрьского заседания ФРС США будут опубликованы в среду. По данным CME Group, 94% аналитиков прогнозируют понижение регулятором учетной ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. ФРС также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Кроме того, трейдеры в среду будут оценивать заявления председателя американского центробанка Джерома Пауэлла на предмет подсказок относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. По словам экспертов, разница политики ФРС США и Европейского центробанка (ЕЦБ) будет оказывать поддержку росту стоимости евро по отношению к доллару. "Растущее расхождение в политике ЕЦБ и ФРС в конце года будет способствовать росту курса евро к доллару до отметки в 1,2 доллара, пусть в настоящая время эта пара с трудом вырывается из текущего диапазона в 1,15-1,18 доллара", - цитирует агентство Рейтер аналитиков MUFG.

