Дронов одержал победу на выборах главы Новгородской области - 15.09.2025
Дронов одержал победу на выборах главы Новгородской области
2025-09-15T07:12+0300
2025-09-15T07:18+0300
общество
новгородская область
рф
владимир путин
ранхигс
цик
росавтодор
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов с 62,19% голосов побеждает на выборах главы региона после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Ниже приводится биографическая справка. Александр Валентинович Дронов родился 5 июля 1979 года в городе Моздоке Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия - Алания). В 2002 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), в 2006 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС). В 2021 году прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы ("школа губернаторов") РАНХиГС. В 1996-1999 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В 1999-2017 годах работал на различных должностях в системе органов управления дорожным хозяйством. Прошел путь от главного специалиста Росавтодора до директора ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства". С 6 июня по 31 декабря 2017 года – заместитель губернатора Новгородской области. С 1 января 2018 года по 14 января 2020 года – заместитель губернатора Новгородской области – заместитель председателя правительства Новгородской области. 15 января 2020 года был назначен первым заместителем губернатора Новгородской области. С 7 февраля 2025 года исполнял обязанности губернатора области в связи с назначением главы региона Андрея Никитина заместителем министра транспорта РФ. 5 марта 2025 года президент России Владимир Путин назначил Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. 15 июня 2025 года "Единая Россия" выдвинула Александра Дронова кандидатом от партии на выборах губернатора Новгородской области. Награжден Орденом Почета (2023), медалью "Новгородская Слава" I степени (2022), знаком "За заслуги в развитии ОАО "Российские железные дороги" II степени (2020); нагрудным знаком Минтранса России "Почетный дорожник России" (2020); знаком "Почетный строитель России" (2021).
общество , новгородская область, рф, владимир путин, ранхигс, цик, росавтодор
Общество , Новгородская область, РФ, Владимир Путин, РАНХиГС, ЦИК, Росавтодор
07:12 15.09.2025 (обновлено: 07:18 15.09.2025)
 
Дронов одержал победу на выборах главы Новгородской области

Александр Дронов победил на выборах губернатора Новгородской области, набрав 62,19%

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов с 62,19% голосов побеждает на выборах главы региона после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Ниже приводится биографическая справка.
Александр Валентинович Дронов родился 5 июля 1979 года в городе Моздоке Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия - Алания).
В 2002 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (ныне Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), в 2006 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, РАНХиГС). В 2021 году прошел обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы ("школа губернаторов") РАНХиГС.
В 1996-1999 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
В 1999-2017 годах работал на различных должностях в системе органов управления дорожным хозяйством. Прошел путь от главного специалиста Росавтодора до директора ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства".
С 6 июня по 31 декабря 2017 года – заместитель губернатора Новгородской области.
С 1 января 2018 года по 14 января 2020 года – заместитель губернатора Новгородской области – заместитель председателя правительства Новгородской области.
15 января 2020 года был назначен первым заместителем губернатора Новгородской области.
С 7 февраля 2025 года исполнял обязанности губернатора области в связи с назначением главы региона Андрея Никитина заместителем министра транспорта РФ.
5 марта 2025 года президент России Владимир Путин назначил Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.
15 июня 2025 года "Единая Россия" выдвинула Александра Дронова кандидатом от партии на выборах губернатора Новгородской области.
Награжден Орденом Почета (2023), медалью "Новгородская Слава" I степени (2022), знаком "За заслуги в развитии ОАО "Российские железные дороги" II степени (2020); нагрудным знаком Минтранса России "Почетный дорожник России" (2020); знаком "Почетный строитель России" (2021).
 
Заголовок открываемого материала