Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 84,21% голосов после подсчета 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Ниже приводится биографическая справка. Александр Юрьевич Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в Джамбульской области Казахской ССР (ныне – Жамбылская область, Республика Казахстан) в семье служащих. В 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет) по специальности "экономика и организация сельского хозяйства". Кандидат экономических наук (2007). После окончания института работал экономистом в совхозах Кингисеппского района Ленинградской области. С 1988 по 1993 год являлся главным экономистом акционерного общества "Агро-Балт". В 1991 году был избран депутатом Кингисеппского городского Совета народных депутатов, с 1993 года являлся его председателем. В ноябре 1993 года перешел на работу в мэрию Кингисеппского района на должность заместителя мэра, затем занимал пост вице-мэра, в 1996 году – мэра Кингисеппского района. В декабре 1996 года был избран главой муниципального образования "Кингисеппский район", был переизбран на эту должность в декабре 2000 года. С ноября 2002 года – вице-губернатор Ленинградской области – председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом. В мае 2012 года законодательным собранием Ленинградской области по представлению президента Российской Федерации наделен полномочиями губернатора Ленинградской области, 28 мая 2012 года вступил в должность губернатора Ленинградской области. С 12 мая 2015 года – исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области. 13 сентября 2015 года по итогам выборов был избран губернатором Ленинградской области, получил поддержку 82,1% избирателей. 30 сентября Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области. В ноябре 2018 года Дрозденко возглавил российскую делегацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), а также был избран заместителем председателя этой организации от ее Палаты регионов. Распоряжением президента РФ Владимира Путина Дрозденко был также включен в состав российской делегации в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы на период 2021-2026 годов. 13 сентября 2020 года Дрозденко был переизбран губернатором Ленинградской области. За него проголосовали 83,61% избирателей.17 сентября 2020 года он вступил в должность. 23 июня 2025 года делегаты региональной партийной конференции "Единая Россия" большинством голосов поддержали кандидатуру Александра Дрозденко на выборах губернатора Ленинградской области. Член Высшего совета партии "Единая Россия", секретарь Ленинградского регионального отделения партии. Александр Дрозденко награжден орденом Дружбы (1996), орденом Почета (2014), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2017), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2008) и II (2002) степеней и другими наградами.

