ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем, сообщили СМИ
ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем, сообщили СМИ
2025-09-15T22:22+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ЕС не намерен начинать масштабную торговую войну с Китаем по призыву президента США Дональда Трампа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейского дипломата. Трамп 13 сентября призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают. "У Брюсселя нет никаких намерений начинать более широкую торговую войну с азиатским гигантом", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках следующего раунда санкций под ограничительные меры ЕС могут попасть некоторые китайские компании, однако в ЕС не ждут более широкого давления на КНР.
