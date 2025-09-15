Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем, сообщили СМИ
2025-09-15T22:22+0300
2025-09-15T22:22+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ЕС не намерен начинать масштабную торговую войну с Китаем по призыву президента США Дональда Трампа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейского дипломата. Трамп 13 сентября призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают. "У Брюсселя нет никаких намерений начинать более широкую торговую войну с азиатским гигантом", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках следующего раунда санкций под ограничительные меры ЕС могут попасть некоторые китайские компании, однако в ЕС не ждут более широкого давления на КНР.
22:22 15.09.2025
 
ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем, сообщили СМИ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ЕС не намерен начинать масштабную торговую войну с Китаем по призыву президента США Дональда Трампа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейского дипломата.
Трамп 13 сентября призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают.
"У Брюсселя нет никаких намерений начинать более широкую торговую войну с азиатским гигантом", - пишет агентство.
Отмечается, что в рамках следующего раунда санкций под ограничительные меры ЕС могут попасть некоторые китайские компании, однако в ЕС не ждут более широкого давления на КНР.
На голодном пайке. Китай затягивает гайки для США и ЕС
7 августа, 06:06
 
