https://1prime.ru/20250915/es-862317917.html

ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем, сообщили СМИ

ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем, сообщили СМИ - 15.09.2025, ПРАЙМ

ЕС не намерен начинать торговую войну с Китаем, сообщили СМИ

ЕС не намерен начинать масштабную торговую войну с Китаем по призыву президента США Дональда Трампа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейского... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T22:22+0300

2025-09-15T22:22+0300

2025-09-15T22:22+0300

мировая экономика

китай

сша

брюссель

дональд трамп

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_a94ea3df17b9f72cd44d5f6ca3ba9d36.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. ЕС не намерен начинать масштабную торговую войну с Китаем по призыву президента США Дональда Трампа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейского дипломата. Трамп 13 сентября призвал страны НАТО ввести пошлины на уровне 50–100% на товары из Китая, утверждая, что это сыграет значительную роль в прекращении украинского конфликта. В понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай даст решительный ответ и будет защищать свои интересы и безопасность, если они пострадают. "У Брюсселя нет никаких намерений начинать более широкую торговую войну с азиатским гигантом", - пишет агентство. Отмечается, что в рамках следующего раунда санкций под ограничительные меры ЕС могут попасть некоторые китайские компании, однако в ЕС не ждут более широкого давления на КНР.

https://1prime.ru/20250807/armiya-860392800.html

китай

сша

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, брюссель, дональд трамп, ес, нато