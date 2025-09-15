https://1prime.ru/20250915/evropa-862302265.html

СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за антироссийского шага

СМИ раскрыли, что случилось в Европе из-за антироссийского шага

Частичный отказ Европы от импорта российского газа привел к снижению ее экономического и политического веса в мире, пишет Strategic Culture. | 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Частичный отказ Европы от импорта российского газа привел к снижению ее экономического и политического веса в мире, пишет Strategic Culture."Отходя не только от политической рациональности, но и от дешевого российского газа, под давлением англо-американцев Европа фактически поставила под угрозу любые перспективы промышленного восстановления и экономической устойчивости. Глобальная энергетическая карта перекраивается: упадок Европы ускоряется, внутренние разногласия на Западе обостряются, а англо-американские элиты теряют свое влияние, в то время как бывшие колонии, особенно Китай и Индия, превращаются в новые стратегические и экономические полюса", — говорится в публикации.Как отмечает автор статьи, антироссийские санкции больше повлияли на жизнь европейцев и поставили их в сложное положение.В последнее время крупные страны Европы сталкиваются с серьезными экономическими трудностями. Так, во Франции на прошлой неделе прошли массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". Участники выступали против жестких мер экономии, предложенных в проекте бюджета на 2026 год. В то же время министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что экономика страны находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны.После начала спецоперации на Украине западные государства усилили санкционное давление на Москву. Как отметил президент России Владимир Путин, главная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Однако Россия успешно справляется с этим давлением, а западные эксперты всё чаще высказываются о неэффективности введённых ограничений.

европа

2025

Новости

европа, в мире, мировая экономика, россия