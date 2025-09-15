https://1prime.ru/20250915/fas-862292359.html
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при поставке жизненно необходимых лекарственных препаратов на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС раскрыла картель при поставке лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ред.) на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта", - говорится в сообщении. Так, ведомство признало ООО "Примафарм" и ООО "Профарм" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 год. Ведомство установило, что организации использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения. Там добавили, что нарушителям грозят штрафы в соответствии с кодексом РФ об административных правонарушениях. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
