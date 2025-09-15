Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250915/fas-862292359.html
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств - 15.09.2025, ПРАЙМ
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при поставке жизненно необходимых лекарственных препаратов на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей, | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T10:45+0300
2025-09-15T10:45+0300
экономика
фас рф
рф
картель
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при поставке жизненно необходимых лекарственных препаратов на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС раскрыла картель при поставке лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ред.) на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта", - говорится в сообщении. Так, ведомство признало ООО "Примафарм" и ООО "Профарм" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 год. Ведомство установило, что организации использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения. Там добавили, что нарушителям грозят штрафы в соответствии с кодексом РФ об административных правонарушениях. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
https://1prime.ru/20250912/fas--862175313.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, рф, картель
Экономика, ФАС РФ, РФ, картель
10:45 15.09.2025
 
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств

ФАС раскрыла картель при поставке жизненно необходимых лекарств на более 1,1 млрд руб

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при поставке жизненно необходимых лекарственных препаратов на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
"ФАС раскрыла картель при поставке лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ред.) на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта", - говорится в сообщении.
Так, ведомство признало ООО "Примафарм" и ООО "Профарм" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 109 закупочных процедурах в период с 2022 по 2024 год.
Ведомство установило, что организации использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.
Там добавили, что нарушителям грозят штрафы в соответствии с кодексом РФ об административных правонарушениях. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ФАС оштрафовала участников агрорынка на 1,5 миллиона рублей
12 сентября, 10:36
 
ЭкономикаФАС РФРФкартель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала