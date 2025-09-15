ФАС контролирует стоимость авиабилетов в Краснодар

https://1prime.ru/20250915/fas-862315330.html

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России контролирует стоимость авиабилетов на рейсы в Краснодар, сообщила журналистам пресс-служба ведомства. Ранее Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов с 11 сентября. "Служба включила соответствующее направление (туда и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами", - говорится в сообщении. Там напомнили, что служба "контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках". При выявлении значительного роста их стоимости ведомство проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению. В случае выявления признаков необоснованного роста цен на билеты у авиакомпаний служба оперативно примет меры реагирования.

