https://1prime.ru/20250915/fas-862315330.html
ФАС контролирует стоимость авиабилетов в Краснодар
ФАС контролирует стоимость авиабилетов в Краснодар - 15.09.2025, ПРАЙМ
ФАС контролирует стоимость авиабилетов в Краснодар
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России контролирует стоимость авиабилетов на рейсы в Краснодар, сообщила журналистам пресс-служба ведомства. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T19:44+0300
2025-09-15T19:44+0300
2025-09-15T19:44+0300
бизнес
россия
краснодар
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России контролирует стоимость авиабилетов на рейсы в Краснодар, сообщила журналистам пресс-служба ведомства. Ранее Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов с 11 сентября. "Служба включила соответствующее направление (туда и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами", - говорится в сообщении. Там напомнили, что служба "контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках". При выявлении значительного роста их стоимости ведомство проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению. В случае выявления признаков необоснованного роста цен на билеты у авиакомпаний служба оперативно примет меры реагирования.
https://1prime.ru/20250904/benzin-861786995.html
краснодар
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8389792425d8ef3e225638c6330fcfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, краснодар, рф
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, РФ
ФАС контролирует стоимость авиабилетов в Краснодар
ФАС контролирует стоимость авиабилетов на рейсы в Краснодар
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России контролирует стоимость авиабилетов на рейсы в Краснодар, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.
Ранее Минтранс РФ
сообщил, что аэропорт Краснодара
, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов с 11 сентября.
"Служба включила соответствующее направление (туда и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что служба "контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках". При выявлении значительного роста их стоимости ведомство проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению.
В случае выявления признаков необоснованного роста цен на билеты у авиакомпаний служба оперативно примет меры реагирования.
В ФАС рассказали о росте спроса на бензина Аи-95