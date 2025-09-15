Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/film-862280878.html
Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ - 15.09.2025, ПРАЙМ
Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Премьера фильма "Дракула" режиссера Люка Бессона возглавила кинопрокат в России, заработав 112,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T01:37+0300
2025-09-15T01:37+0300
технологии
бизнес
россия
белоруссия
рф
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862280878.jpg?1757889454
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Премьера фильма "Дракула" режиссера Люка Бессона возглавила кинопрокат в России, заработав 112,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором место также оказалась премьера - японское аниме "Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость": в странах СНГ без учета России и Белоруссии он заработал 55,5 миллиона рублей. Мультфильм "Зверопоезд" занял третью позицию, заработав 51,5 миллиона рублей. Четвертое место занял психологический триллер "Вниз", где одну из главных ролей сыграл певец Егор Крид: киносборы за уикенд составили 26,5 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Заклятие 4: Последний обряд", который заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 23,6 миллиона рублей.
белоруссия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, белоруссия, рф, снг
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, СНГ
01:37 15.09.2025
 
Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Дракула» Люка Бессона возглавил кинопрокат в России и СНГ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Премьера фильма "Дракула" режиссера Люка Бессона возглавила кинопрокат в России, заработав 112,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором место также оказалась премьера - японское аниме "Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость": в странах СНГ без учета России и Белоруссии он заработал 55,5 миллиона рублей.
Мультфильм "Зверопоезд" занял третью позицию, заработав 51,5 миллиона рублей.
Четвертое место занял психологический триллер "Вниз", где одну из главных ролей сыграл певец Егор Крид: киносборы за уикенд составили 26,5 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Заклятие 4: Последний обряд", который заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 23,6 миллиона рублей.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯРФСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала