Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ
2025-09-15T01:37+0300
2025-09-15T01:37+0300
2025-09-15T01:37+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Премьера фильма "Дракула" режиссера Люка Бессона возглавила кинопрокат в России, заработав 112,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором место также оказалась премьера - японское аниме "Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость": в странах СНГ без учета России и Белоруссии он заработал 55,5 миллиона рублей.
Мультфильм "Зверопоезд" занял третью позицию, заработав 51,5 миллиона рублей.
Четвертое место занял психологический триллер "Вниз", где одну из главных ролей сыграл певец Егор Крид: киносборы за уикенд составили 26,5 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Заклятие 4: Последний обряд", который заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 23,6 миллиона рублей.
