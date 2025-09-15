https://1prime.ru/20250915/film-862280878.html

Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ - 15.09.2025, ПРАЙМ

Фильм "Дракула" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Премьера фильма "Дракула" режиссера Люка Бессона возглавила кинопрокат в России, заработав 112,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T01:37+0300

2025-09-15T01:37+0300

2025-09-15T01:37+0300

технологии

бизнес

россия

белоруссия

рф

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862280878.jpg?1757889454

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Премьера фильма "Дракула" режиссера Люка Бессона возглавила кинопрокат в России, заработав 112,1 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором место также оказалась премьера - японское аниме "Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость": в странах СНГ без учета России и Белоруссии он заработал 55,5 миллиона рублей. Мультфильм "Зверопоезд" занял третью позицию, заработав 51,5 миллиона рублей. Четвертое место занял психологический триллер "Вниз", где одну из главных ролей сыграл певец Егор Крид: киносборы за уикенд составили 26,5 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм ужасов "Заклятие 4: Последний обряд", который заработал в прокате в странах СНГ без учета России и Белоруссии 23,6 миллиона рублей.

белоруссия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, белоруссия, рф, снг