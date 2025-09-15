Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Форум "Технологии Добра" пройдет в Москве в ноябре - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/forum-862309768.html
Форум "Технологии Добра" пройдет в Москве в ноябре
Форум "Технологии Добра" пройдет в Москве в ноябре - 15.09.2025, ПРАЙМ
Форум "Технологии Добра" пройдет в Москве в ноябре
Форум "Технологии добра": "Цифровой и медиакапитал: как известность помогает", посвященный влиянию медиа и медийных личностей на отношение граждан к... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T18:01+0300
2025-09-15T18:01+0300
форум
медиа
благотворительность
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862309616_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_048e96a1789a4769c939487084c53f99.jpg
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Форум "Технологии добра": "Цифровой и медиакапитал: как известность помогает", посвященный влиянию медиа и медийных личностей на отношение граждан к благотворительности, пройдет в Москве 19 ноября в кинотеатре "Октябрь".В рамках мероприятия известные амбассадоры фондов и эксперты из НКО обсудят, как медиавлияние и личные истории знаменитостей помогают привлекать внимание миллионов людей к социальным проектам.Сессия раскроет, как правильно работать со "звёздным капиталом", какие форматы оказываются органичными, а какие — провальными, и что значит устойчивое партнерство между известной личностью и НКО. Особое внимание будет уделено практическим кейсам: от органичного сторителлинга до системной цифровой работы с аудиторией.В сессии примут участие:Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Sk Финтех Хаб (Фонд "Сколково"). Модерировать сессию будет писатель, автор ряда бестселлеров Александр Цыпкин.Подключиться к сессиям можно онлайн, участие в мероприятии бесплатное.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0f/862309616_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_9d2329b32624d07cd2fe2949597aaca1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
форум, медиа, благотворительность, совкомбанк
форум, Медиа, благотворительность, Совкомбанк
18:01 15.09.2025
 
Форум "Технологии Добра" пройдет в Москве в ноябре

Форум "Технологии добра" затронет влияние медиа на благотворительность

© Фото : Оргкомитет форума "Технологии добра"Форум "Технологии добра": "Цифровой и медиакапитал: как известность помогает" пройдет в Москве 19 ноября
Форум Технологии добра: Цифровой и медиакапитал: как известность помогает пройдет в Москве 19 ноября - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
© Фото : Оргкомитет форума "Технологии добра"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Форум "Технологии добра": "Цифровой и медиакапитал: как известность помогает", посвященный влиянию медиа и медийных личностей на отношение граждан к благотворительности, пройдет в Москве 19 ноября в кинотеатре "Октябрь".
В рамках мероприятия известные амбассадоры фондов и эксперты из НКО обсудят, как медиавлияние и личные истории знаменитостей помогают привлекать внимание миллионов людей к социальным проектам.
Сессия раскроет, как правильно работать со "звёздным капиталом", какие форматы оказываются органичными, а какие — провальными, и что значит устойчивое партнерство между известной личностью и НКО. Особое внимание будет уделено практическим кейсам: от органичного сторителлинга до системной цифровой работы с аудиторией.
В сессии примут участие:
  • Александр Мостовой, советский и российский футболист, двукратный чемпион СССР, обладатель кубка Португалии, амбассадор БФ "Ветер добрых перемен";
  • Елизавета Арзамасова, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, амбассадор фонда "Старость в радость";
  • Никита Ефремов, российский актер театра, кино и дубляжа;
  • Ануш Овсепян, генеральный директор благотворительного фонда "Фонд борьбы с лейкемией".
Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Sk Финтех Хаб (Фонд "Сколково"). Модерировать сессию будет писатель, автор ряда бестселлеров Александр Цыпкин.
Подключиться к сессиям можно онлайн, участие в мероприятии бесплатное.
 
форумМедиаблаготворительностьСовкомбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала