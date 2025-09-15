https://1prime.ru/20250915/forum-862309768.html
Форум "Технологии Добра" пройдет в Москве в ноябре
Форум "Технологии Добра" пройдет в Москве в ноябре
МОСКВА, 15 сен – ПРАЙМ. Форум "Технологии добра": "Цифровой и медиакапитал: как известность помогает", посвященный влиянию медиа и медийных личностей на отношение граждан к благотворительности, пройдет в Москве 19 ноября в кинотеатре "Октябрь".В рамках мероприятия известные амбассадоры фондов и эксперты из НКО обсудят, как медиавлияние и личные истории знаменитостей помогают привлекать внимание миллионов людей к социальным проектам.Сессия раскроет, как правильно работать со "звёздным капиталом", какие форматы оказываются органичными, а какие — провальными, и что значит устойчивое партнерство между известной личностью и НКО. Особое внимание будет уделено практическим кейсам: от органичного сторителлинга до системной цифровой работы с аудиторией.В сессии примут участие:Организаторами мероприятия выступают Совкомбанк и Sk Финтех Хаб (Фонд "Сколково"). Модерировать сессию будет писатель, автор ряда бестселлеров Александр Цыпкин.Подключиться к сессиям можно онлайн, участие в мероприятии бесплатное.
