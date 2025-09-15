Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В GIE оценили уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе - 15.09.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
В GIE оценили уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе
2025-09-15T09:15+0300
2025-09-15T09:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83551/07/835510799_0:140:2894:1768_1920x0_80_0_0_b3eaae81f98edddf9df621c9d67d617c.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе достиг 80%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Показатель в 80% зафиксирован по состоянию на газовые сутки 11 сентября (закончились утром 12 сентября). Это на 13,2 процентного пункта меньше, чем было в ПХГ в ЕС на ту же дату в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 88,4 миллиарда кубометров. "Газпром" в начале сентября отмечал, что "в Европе не осознают масштаба проблемы" с закачкой газа в подземные хранилища, а времени для исправления ситуации остается все меньше. Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ, обращали внимание в "Газпроме". Речь шла, например, о Германии и Нидерландов, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе.
https://1prime.ru/20250915/kitay-862286251.html
09:15 15.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе достиг 80%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Показатель в 80% зафиксирован по состоянию на газовые сутки 11 сентября (закончились утром 12 сентября). Это на 13,2 процентного пункта меньше, чем было в ПХГ в ЕС на ту же дату в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 88,4 миллиарда кубометров.
"Газпром" в начале сентября отмечал, что "в Европе не осознают масштаба проблемы" с закачкой газа в подземные хранилища, а времени для исправления ситуации остается все меньше.
Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ, обращали внимание в "Газпроме". Речь шла, например, о Германии и Нидерландов, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Китай в январе-августе нарастил добычу нефти и газа
07:56
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАГЕРМАНИЯНИДЕРЛАНДЫЕС
 
 
