В GIE оценили уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе

В GIE оценили уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе

энергетика

газ

европа

германия

нидерланды

ес

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе достиг 80%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Показатель в 80% зафиксирован по состоянию на газовые сутки 11 сентября (закончились утром 12 сентября). Это на 13,2 процентного пункта меньше, чем было в ПХГ в ЕС на ту же дату в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 88,4 миллиарда кубометров. "Газпром" в начале сентября отмечал, что "в Европе не осознают масштаба проблемы" с закачкой газа в подземные хранилища, а времени для исправления ситуации остается все меньше. Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ, обращали внимание в "Газпроме". Речь шла, например, о Германии и Нидерландов, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе.

