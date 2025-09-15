https://1prime.ru/20250915/gaz-862288817.html
В GIE оценили уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе
В GIE оценили уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе - 15.09.2025, ПРАЙМ
В GIE оценили уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе
Уровень заполненности подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе достиг 80%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T09:15+0300
2025-09-15T09:15+0300
2025-09-15T09:15+0300
энергетика
газ
европа
германия
нидерланды
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83551/07/835510799_0:140:2894:1768_1920x0_80_0_0_b3eaae81f98edddf9df621c9d67d617c.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе достиг 80%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Показатель в 80% зафиксирован по состоянию на газовые сутки 11 сентября (закончились утром 12 сентября). Это на 13,2 процентного пункта меньше, чем было в ПХГ в ЕС на ту же дату в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 88,4 миллиарда кубометров. "Газпром" в начале сентября отмечал, что "в Европе не осознают масштаба проблемы" с закачкой газа в подземные хранилища, а времени для исправления ситуации остается все меньше. Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ, обращали внимание в "Газпроме". Речь шла, например, о Германии и Нидерландов, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе.
https://1prime.ru/20250915/kitay-862286251.html
европа
германия
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83551/07/835510799_175:0:2719:1908_1920x0_80_0_0_8d98a05a9afd8f76d56054ed3d87d48b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, германия, нидерланды, ес
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЕС
В GIE оценили уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе
GIE: уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе достиг 80%
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Уровень заполненности подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе достиг 80%, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Показатель в 80% зафиксирован по состоянию на газовые сутки 11 сентября (закончились утром 12 сентября). Это на 13,2 процентного пункта меньше, чем было в ПХГ в ЕС на ту же дату в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 88,4 миллиарда кубометров.
"Газпром" в начале сентября отмечал, что "в Европе не осознают масштаба проблемы" с закачкой газа в подземные хранилища, а времени для исправления ситуации остается все меньше.
Текущая динамика закачки говорит о том, что отдельным странам Европы будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ, обращали внимание в "Газпроме". Речь шла, например, о Германии и Нидерландов, которые входят в пятерку стран с самым большим объемом мощностей хранения в Европе.
Китай в январе-августе нарастил добычу нефти и газа