Цены на газ в Европе снизились на 1,4%

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам понедельника снизились на 1,4% - до 390,3 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 394,2 доллара (-0,5%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 396,4 доллара (+0,1%), ценовой минимум - 388,7 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 390,3 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 396 долларов за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
