Эксперт спрогнозировал срок запуска "Силы Сибири 2"

Эксперт спрогнозировал срок запуска "Силы Сибири 2"

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Газопровод из Западной Сибири в Китай "Сила Сибири 2" может быть запущен в 2032 году, а расширение двух других газопроводов в восточном направлении – "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута – закончится до 2029–2032 годов, таким мнением поделился с РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Также стороны договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Договоренность по "Силе Сибири 2" Белогорьев назвал прорывом. "Начало коммерческих поставок по "Силе Сибири 2" – примерно в 2032 году. Выход на проектную мощность при отсутствии проблем с ресурсной базой – это вполне может быть 2035 год", – сказал он. По словам эксперта, в случае "Силы Сибири" этот процесс затянулся на шесть лет, но это было связано именно с ресурсными, а не инфраструктурными ограничениями. "Что еще более важно – договоренности по расширению "Силы Сибири" и "дальневосточного" маршрута, потому что это более осязаемые проекты", – отметил Белогорьев. Если "Сила Сибири 2" – геополитический проект, то расширение этих двух газопроводов "говорит об экономическом интересе", объяснил он. "Это, несомненно, позитивные сигналы. Тем более у этих расширений гораздо более четкие сроки. Это, скорее всего, 2030–2031 год, самое позднее 2032 год. А что касается "дальневосточного" маршрута, если он будет обеспечен ресурсной базой, то это может быть уже 2029 год", – добавил эксперт. Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года. Суточные поставки по "Силе Сибири" выведены на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года. "Дальневосточный" маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. Газ по "дальневосточному" маршруту пойдет в январе 2027 года.

Новости

