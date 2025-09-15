https://1prime.ru/20250915/gazprom-862302454.html

Сазанов ответил, возможно ли снижение налоговой нагрузки на "Газпром"

Сазанов ответил, возможно ли снижение налоговой нагрузки на "Газпром" - 15.09.2025, ПРАЙМ

Сазанов ответил, возможно ли снижение налоговой нагрузки на "Газпром"

Снижение налоговой нагрузки на "Газпром" зависит от тарифных решений, возможно с 2026 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T15:15+0300

2025-09-15T15:15+0300

2025-09-15T15:15+0300

экономика

россия

газпром

минфин

алексей сазанов

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Снижение налоговой нагрузки на "Газпром" зависит от тарифных решений, возможно с 2026 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Чиновник в начале июля отмечал, что Минфин рассматривает варианты избежания дополнительной налоговой нагрузки "Газпрома", ждет решений по объему дополнительной индексации тарифа, пока их нет, соответственно, налоговых решений тоже нет. Отвечая на вопрос о снижении налоговой нагрузки на "Газпром" в зависимости от тарифных решений, Сазанов сказал: "Я так понимаю, тарифные решения будут только со следующего года. Соответственно, изменения в налоговой нагрузке, в том числе на "Газпром", будут происходить со следующего года. Такого рода поправки мы сейчас с коллегами из "Газпрома" и из независимых компаний обсуждаем". "Газпром" должен получить определенную часть дополнительной индексации тарифа в виде снижения нагрузки, объяснил он. Тарифные решения будут реализованы только со следующего года, соответственно, изменения в НДПИ увязаны со сроком вступления в силу этих решений, добавил он. В начале июня глава ФАС Максим Шаскольский сообщил журналистам, что антимонопольное ведомство совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и "Газпромом" прорабатывает предложение компании индексировать цены на газ для промышленных потребителей дважды в год, решения пока нет.

Новости

ru-RU

россия, газпром, минфин, алексей сазанов