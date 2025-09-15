Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сазанов ответил, возможно ли снижение налоговой нагрузки на "Газпром" - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250915/gazprom-862302454.html
Сазанов ответил, возможно ли снижение налоговой нагрузки на "Газпром"
Сазанов ответил, возможно ли снижение налоговой нагрузки на "Газпром" - 15.09.2025, ПРАЙМ
Сазанов ответил, возможно ли снижение налоговой нагрузки на "Газпром"
Снижение налоговой нагрузки на "Газпром" зависит от тарифных решений, возможно с 2026 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T15:15+0300
2025-09-15T15:15+0300
экономика
россия
газпром
минфин
алексей сазанов
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Снижение налоговой нагрузки на "Газпром" зависит от тарифных решений, возможно с 2026 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Чиновник в начале июля отмечал, что Минфин рассматривает варианты избежания дополнительной налоговой нагрузки "Газпрома", ждет решений по объему дополнительной индексации тарифа, пока их нет, соответственно, налоговых решений тоже нет. Отвечая на вопрос о снижении налоговой нагрузки на "Газпром" в зависимости от тарифных решений, Сазанов сказал: "Я так понимаю, тарифные решения будут только со следующего года. Соответственно, изменения в налоговой нагрузке, в том числе на "Газпром", будут происходить со следующего года. Такого рода поправки мы сейчас с коллегами из "Газпрома" и из независимых компаний обсуждаем". "Газпром" должен получить определенную часть дополнительной индексации тарифа в виде снижения нагрузки, объяснил он. Тарифные решения будут реализованы только со следующего года, соответственно, изменения в НДПИ увязаны со сроком вступления в силу этих решений, добавил он. В начале июня глава ФАС Максим Шаскольский сообщил журналистам, что антимонопольное ведомство совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и "Газпромом" прорабатывает предложение компании индексировать цены на газ для промышленных потребителей дважды в год, решения пока нет.
https://1prime.ru/20250906/gazprom-861897329.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газпром, минфин, алексей сазанов
Экономика, РОССИЯ, Газпром, Минфин, Алексей Сазанов
15:15 15.09.2025
 
Сазанов ответил, возможно ли снижение налоговой нагрузки на "Газпром"

Сазанов: снижение налоговой нагрузки на "Газпром" возможно с 2026 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Снижение налоговой нагрузки на "Газпром" зависит от тарифных решений, возможно с 2026 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Чиновник в начале июля отмечал, что Минфин рассматривает варианты избежания дополнительной налоговой нагрузки "Газпрома", ждет решений по объему дополнительной индексации тарифа, пока их нет, соответственно, налоговых решений тоже нет.
Отвечая на вопрос о снижении налоговой нагрузки на "Газпром" в зависимости от тарифных решений, Сазанов сказал: "Я так понимаю, тарифные решения будут только со следующего года. Соответственно, изменения в налоговой нагрузке, в том числе на "Газпром", будут происходить со следующего года. Такого рода поправки мы сейчас с коллегами из "Газпрома" и из независимых компаний обсуждаем".
"Газпром" должен получить определенную часть дополнительной индексации тарифа в виде снижения нагрузки, объяснил он. Тарифные решения будут реализованы только со следующего года, соответственно, изменения в НДПИ увязаны со сроком вступления в силу этих решений, добавил он.
В начале июня глава ФАС Максим Шаскольский сообщил журналистам, что антимонопольное ведомство совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и "Газпромом" прорабатывает предложение компании индексировать цены на газ для промышленных потребителей дважды в год, решения пока нет.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
"Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой
6 сентября, 22:51
 
ЭкономикаРОССИЯГазпромМинфинАлексей Сазанов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала