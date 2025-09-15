Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша: Германия или НАТО могли бы создать морскую зону в Северном море - 15.09.2025
Польша: Германия или НАТО могли бы создать морскую зону в Северном море
Польша: Германия или НАТО могли бы создать морскую зону в Северном море - 15.09.2025, ПРАЙМ
Польша: Германия или НАТО могли бы создать морскую зону в Северном море
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что Германия или НАТО могли бы создать специальную морскую зону в Северном море для контроля над... | 15.09.2025, ПРАЙМ
экономика
германия
северное море
балтийское море
радослав сикорский
владимир путин
василий небензя
нато
оон
ес
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что Германия или НАТО могли бы создать специальную морскую зону в Северном море для контроля над проходом старый кораблей в Балтийское море. Сикорский, высказываясь по теме так называемого "теневого флота", в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Германия или НАТО "могли бы создать морскую контрольную зону" в Северном море для контроля над проходом старых кораблей в Балтийское море, воспользовавшись Копенгагенским соглашением, согласно которому Дания якобы имеет право проверять техническое состояние и страховку судов. В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды. В мае постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
германия, северное море, балтийское море, радослав сикорский, владимир путин, василий небензя, нато, оон, ес
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Северное море, Балтийское море, Радослав Сикорский, Владимир Путин, Василий Небензя, НАТО, ООН, ЕС
Польша: Германия или НАТО могли бы создать морскую зону в Северном море

Сикорский: Германия или НАТО могли бы создать морскую зону в Северном море

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что Германия или НАТО могли бы создать специальную морскую зону в Северном море для контроля над проходом старый кораблей в Балтийское море.
Сикорский, высказываясь по теме так называемого "теневого флота", в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Германия или НАТО "могли бы создать морскую контрольную зону" в Северном море для контроля над проходом старых кораблей в Балтийское море, воспользовавшись Копенгагенским соглашением, согласно которому Дания якобы имеет право проверять техническое состояние и страховку судов.
В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
В мае постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
 
