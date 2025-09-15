https://1prime.ru/20250915/germanija-862280780.html

Польша: Германия или НАТО могли бы создать морскую зону в Северном море

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что Германия или НАТО могли бы создать специальную морскую зону в Северном море для контроля над проходом старый кораблей в Балтийское море. Сикорский, высказываясь по теме так называемого "теневого флота", в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Германия или НАТО "могли бы создать морскую контрольную зону" в Северном море для контроля над проходом старых кораблей в Балтийское море, воспользовавшись Копенгагенским соглашением, согласно которому Дания якобы имеет право проверять техническое состояние и страховку судов. В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды. В мае постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.

2025

