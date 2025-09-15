https://1prime.ru/20250915/germaniy-862293769.html

Цена германия выросла до рекордного уровня за последние 14 лет

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Стоимость германия, широко применяемого в оборонной промышленности, выросла до рекордного уровня за последние как минимум 14 лет на фоне ограничения поставок Китаем, пишет газета Financial Times. В конце прошлого года министерство коммерции КНР сообщило, что Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. "Ограничения Китая на экспорт германия, металла, имеющего решающее значение для оборонной промышленности, привели к отчаянному дефициту поставок и подтолкнули цены к самому высокому уровню как минимум за 14 лет", - пишет издание со ссылкой на трейдеров и ценовое агентство. В минувшую среду цена на германий выросла почти до 5 тысяч долларов за килограмм, тогда как в начале 2023 года она составляла лишь чуть более 1 тысячи долларов. При этом сентябрьская стоимость стала самой высокой за историю наблюдений, которые ведутся с 2011 года, пишет газета со ссылкой на ценовое агентство Fastmarkets. Китай доминирует в производстве германия, который необходим для производства тепловизионных систем, используемых в военной технике, в том числе истребителях, указывается в материале. Обычно компании не располагают большими запасами этого металла, говорится в статье. Согласно данным Silverado Policy Accelerator, которые приводит газета, поставки германия в США из Китая в январе-июле упали примерно на 40% в годовом выражении. Менеджер канадской компании по торговле металлами Strategic Metal Investments Теренс Белл (Terence Bell) сообщил изданию, что компания не могла купить германий как минимум полгода, поскольку поставки из Китая прекратились. А по словам Кристиана Хелла (Christian Hell) из Tradium, спрос на германий "зашкаливает", при этом металл поступает в основном из США и Европы. Трейдер Lipmann Walton & Co. Аарон Джером (Aaron Jerome) отмечает, что китайские ограничения "разрушили возможность функционирования спотового рынка". "Теперь нам повезет, если те, у кого мы могли раньше купить 100 килограммов, смогут дать нам 10 килограммов, и цена в три-четыре раза выше", - отмечает он.

