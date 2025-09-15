https://1prime.ru/20250915/golosovanie-862294641.html
В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования
В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования - 15.09.2025, ПРАЙМ
В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования
Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T11:29+0300
2025-09-15T11:29+0300
2025-09-15T11:29+0300
выборы
общество
россия
элла памфилова
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851450419_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_f9c6f8bb5ca5a93538f2b1ef39a1ec82.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
https://1prime.ru/20250914/pamfilova-862275605.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851450419_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_2ae2fb281cd87c1b124f5ac2371e11b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, общество , россия, элла памфилова, цик
Выборы, Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, ЦИК
В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования
Памфилова: около 26 млн избирателей приняли участие в выборах в ходе ЕДГ-2025
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"В выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
Памфилова рассказала о работе ресурсов ЦИК во время выборов