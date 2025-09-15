Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования
В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования
В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования
выборы
общество
россия
элла памфилова
цик
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
выборы, общество , россия, элла памфилова, цик
Выборы, Общество , РОССИЯ, Элла Памфилова, ЦИК
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"В выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.
ВыборыОбществоРОССИЯЭлла ПамфиловаЦИК
 
 
