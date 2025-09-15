https://1prime.ru/20250915/golosovanie-862294641.html

В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования

В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования - 15.09.2025, ПРАЙМ

В ЦИК рассказали, сколько избирателей участвовали в Едином дне голосования

15.09.2025 - Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Около 26 миллионов избирателей приняло участие в выборах в ходе единого дня голосования-2025, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "В выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов.

