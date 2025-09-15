https://1prime.ru/20250915/gosduma-862285070.html

В Госдуме предложили запретить продажу вейпов в России

2025-09-15T07:18+0300

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Полный запрет продажи вейпов в России позволит более эффективно бороться с контрабандой наркотиков в стране, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". 5 сентября Домодедовский суд Московской области освободил Тарасову, обвиняемую в контрабанде наркотических веществ, из-под стражи. "На днях прогремела новость о том, что известная актриса Аглая Тарасова подозревается в контрабанде 0,4 грамма масла каннабиса, которые были спрятаны в вейпе. Затрону аспект транспортировки наркотика. Считаю, что полный запрет на продажу в России исключит даже намек на наличие наркотической жидкости в вейпах, так как самих вейпов в продаже не будет. А значит и такой простой способ замаскировать наркотик под жидкость для вейпа будет исключен", - сказал Леонов. Парламентарий уточнил, что в вейпах по умолчанию используется никотиновая жидкость, следовательно, каждое устройство предполагает наличие отсека для жидкости. "А вот из чего будет состоять жидкость остается тайной для всех. Но не в случае с Аглаей Тарасовой, чей замысел был раскрыт на таможне в аэропорту", - заключил он. Ранее вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявил РИА Новости, что депутаты ГД в осеннюю сессию начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России.

2025

