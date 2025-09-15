Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД одобрили сохранение единого сельхозналога для бизнеса в приграничье - 15.09.2025
В ГД одобрили сохранение единого сельхозналога для бизнеса в приграничье
2025-09-15T12:34+0300
2025-09-15T13:02+0300
экономика
россия
госдума
общество
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий предпринимателям, пострадавшим от действий вооруженных формирований и террористических актов в приграничных регионах РФ, сохранить до конца 2025 года возможность уплаты единого сельхозналога (ЕСХН) независимо от доли их доходов от продажи собственной продукции. Документ внесен правительством России. Он направлен на сохранение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в субъектах РФ, на территории которых введен и (или) действовал режим контртеррористической операции (КТО). На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 17 сентября. Такой режим был введен на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. В связи со сложившимися обстоятельствами имущество, принадлежавшее лицам, осуществляющим свою предпринимательскую деятельность на данных территориях, было частично или полностью утрачено. Статус сельхозтоваропроизводителя позволяет применять специальный налоговый режим, предусматривающий уплату ЕСХН. Ставка данного налога составляет 6%, но регионы вправе уменьшать ее вплоть до 0. Сейчас сельхозтоваропроизводителями признаются организации или ИП, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, а также ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством РФ, и реализацию. При этом доля дохода от реализации такой продукции в общем доходе у них должна составлять не менее 70%. Законопроект позволяет организациям и ИП, которые на конец 2023 года имели статус сельхозтоваропроизводителя, сохранить на налоговые периоды 2024-2025 годов статус плательщика ЕСХН, если пропорции их доходов изменились после приостановки деятельности из-за действий вооруженных формирований или террористических актов."Это соотношение может быть … нарушено в 2025 году. Не имеет ли смысл все-таки на 2026 год как минимум это распространить? Можем ко второму чтению этот вопрос все-таки уточнить", - спросила первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева у официального представителя правительства по этому законопроекту. "Да, конечно, мы согласны, готовы проработать этот вопрос ко второму чтению", – ответил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
россия, госдума, общество
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Общество
12:34 15.09.2025 (обновлено: 13:02 15.09.2025)
 
В ГД одобрили сохранение единого сельхозналога для бизнеса в приграничье

Комитет ГД одобрил сохранение единого сельхозналога для бизнеса в приграничье

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий предпринимателям, пострадавшим от действий вооруженных формирований и террористических актов в приграничных регионах РФ, сохранить до конца 2025 года возможность уплаты единого сельхозналога (ЕСХН) независимо от доли их доходов от продажи собственной продукции.
Документ внесен правительством России. Он направлен на сохранение статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в субъектах РФ, на территории которых введен и (или) действовал режим контртеррористической операции (КТО). На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 17 сентября.
Такой режим был введен на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. В связи со сложившимися обстоятельствами имущество, принадлежавшее лицам, осуществляющим свою предпринимательскую деятельность на данных территориях, было частично или полностью утрачено.
Статус сельхозтоваропроизводителя позволяет применять специальный налоговый режим, предусматривающий уплату ЕСХН. Ставка данного налога составляет 6%, но регионы вправе уменьшать ее вплоть до 0.
Сейчас сельхозтоваропроизводителями признаются организации или ИП, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, а также ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством РФ, и реализацию. При этом доля дохода от реализации такой продукции в общем доходе у них должна составлять не менее 70%.
Законопроект позволяет организациям и ИП, которые на конец 2023 года имели статус сельхозтоваропроизводителя, сохранить на налоговые периоды 2024-2025 годов статус плательщика ЕСХН, если пропорции их доходов изменились после приостановки деятельности из-за действий вооруженных формирований или террористических актов.
"Это соотношение может быть … нарушено в 2025 году. Не имеет ли смысл все-таки на 2026 год как минимум это распространить? Можем ко второму чтению этот вопрос все-таки уточнить", - спросила первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева у официального представителя правительства по этому законопроекту. "Да, конечно, мы согласны, готовы проработать этот вопрос ко второму чтению", – ответил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
