https://1prime.ru/20250915/gosduma-862308663.html
В ГД предложили автоматически пересчитывать плату за интернет при сбоях
В ГД предложили автоматически пересчитывать плату за интернет при сбоях - 15.09.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили автоматически пересчитывать плату за интернет при сбоях
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе Минцифры РФ Максуту... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T17:47+0300
2025-09-15T17:47+0300
2025-09-15T17:47+0300
госдума
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/98/833959839_0:95:3077:1825_1920x0_80_0_0_c6b7062f074db00594226dcc3db14852.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением ввести автоматический перерасчет платы за интернет при массовых сбоях в работе сети оператора, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем ввести автоматический порядок перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети оператора", - сказано в документе. Отмечается, что в последнее время в ряде регионов участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета, для того, чтобы получить перерасчет за оплаченный интернет, абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору. "Этот механизм был рассчитан на единичные технические неполадки, но он неэффективен и несправедлив в условиях массовых сбоев, затрагивающих большое число абонентов. В результате складывается ситуация, при которой потребители вынуждены в полном объеме оплачивать услугу, которая им не предоставлялась в должном качестве", - уточняется в документе. Авторы документа подчеркивают, что введение механизма автоматического перерасчета платы за интернет восстановит справедливость в отношениях между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги, и укрепит доверие к цифровым сервисам. "Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность введения автоматического порядка перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам министерства проработать предложения по внесению соответствующих изменений в Правила оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250912/kuznetsova-862193327.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/98/833959839_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_4f8f6532bace416f0dec58a96f4399e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, технологии, общество
Госдума, Технологии, Общество
В ГД предложили автоматически пересчитывать плату за интернет при сбоях
В ГД предложили автоматический перерасчет платы за интернет при массовых сбоях
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением ввести автоматический перерасчет платы за интернет при массовых сбоях в работе сети оператора, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем ввести автоматический порядок перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети оператора", - сказано в документе.
Отмечается, что в последнее время в ряде регионов участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета, для того, чтобы получить перерасчет за оплаченный интернет, абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору.
"Этот механизм был рассчитан на единичные технические неполадки, но он неэффективен и несправедлив в условиях массовых сбоев, затрагивающих большое число абонентов. В результате складывается ситуация, при которой потребители вынуждены в полном объеме оплачивать услугу, которая им не предоставлялась в должном качестве", - уточняется в документе.
Авторы документа подчеркивают, что введение механизма автоматического перерасчета платы за интернет восстановит справедливость в отношениях между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги, и укрепит доверие к цифровым сервисам.
"Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность введения автоматического порядка перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам министерства проработать предложения по внесению соответствующих изменений в Правила оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных", - говорится в документе.
В ГД предложили льготы предприятиям, выстраивающим демографическую политику