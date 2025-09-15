Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД предложили автоматически пересчитывать плату за интернет при сбоях - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/gosduma-862308663.html
В ГД предложили автоматически пересчитывать плату за интернет при сбоях
В ГД предложили автоматически пересчитывать плату за интернет при сбоях - 15.09.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили автоматически пересчитывать плату за интернет при сбоях
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе Минцифры РФ Максуту... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T17:47+0300
2025-09-15T17:47+0300
госдума
технологии
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/98/833959839_0:95:3077:1825_1920x0_80_0_0_c6b7062f074db00594226dcc3db14852.jpg
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением ввести автоматический перерасчет платы за интернет при массовых сбоях в работе сети оператора, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем ввести автоматический порядок перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети оператора", - сказано в документе. Отмечается, что в последнее время в ряде регионов участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета, для того, чтобы получить перерасчет за оплаченный интернет, абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору. "Этот механизм был рассчитан на единичные технические неполадки, но он неэффективен и несправедлив в условиях массовых сбоев, затрагивающих большое число абонентов. В результате складывается ситуация, при которой потребители вынуждены в полном объеме оплачивать услугу, которая им не предоставлялась в должном качестве", - уточняется в документе. Авторы документа подчеркивают, что введение механизма автоматического перерасчета платы за интернет восстановит справедливость в отношениях между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги, и укрепит доверие к цифровым сервисам. "Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность введения автоматического порядка перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам министерства проработать предложения по внесению соответствующих изменений в Правила оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250912/kuznetsova-862193327.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83395/98/833959839_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_4f8f6532bace416f0dec58a96f4399e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, технологии, общество
Госдума, Технологии, Общество
17:47 15.09.2025
 
В ГД предложили автоматически пересчитывать плату за интернет при сбоях

В ГД предложили автоматический перерасчет платы за интернет при массовых сбоях

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтраница в окне браузера компьютера.
Страница в окне браузера компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Страница в окне браузера компьютера.. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Сангаджи Тарбаев направили обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением ввести автоматический перерасчет платы за интернет при массовых сбоях в работе сети оператора, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем ввести автоматический порядок перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети оператора", - сказано в документе.
Отмечается, что в последнее время в ряде регионов участились случаи массовых перебоев в предоставлении интернета, для того, чтобы получить перерасчет за оплаченный интернет, абонент должен самостоятельно фиксировать факт сбоя и обращаться с заявлением к оператору.
"Этот механизм был рассчитан на единичные технические неполадки, но он неэффективен и несправедлив в условиях массовых сбоев, затрагивающих большое число абонентов. В результате складывается ситуация, при которой потребители вынуждены в полном объеме оплачивать услугу, которая им не предоставлялась в должном качестве", - уточняется в документе.
Авторы документа подчеркивают, что введение механизма автоматического перерасчета платы за интернет восстановит справедливость в отношениях между гражданами и операторами, утвердив принцип оплаты только за фактически оказанные услуги, и укрепит доверие к цифровым сервисам.
"Просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность введения автоматического порядка перерасчета платы за услуги предоставления интернета при зафиксированных массовых сбоях в работе сети. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам министерства проработать предложения по внесению соответствующих изменений в Правила оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных", - говорится в документе.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
В ГД предложили льготы предприятиям, выстраивающим демографическую политику
12 сентября, 14:32
 
ГосдумаТехнологииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала