Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МАГАТЭ оценил подход Венгрии к энергетике на фоне проекта "Пакш-2" - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250915/grossi-862308797.html
Глава МАГАТЭ оценил подход Венгрии к энергетике на фоне проекта "Пакш-2"
Глава МАГАТЭ оценил подход Венгрии к энергетике на фоне проекта "Пакш-2" - 15.09.2025, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ оценил подход Венгрии к энергетике на фоне проекта "Пакш-2"
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал подход Венгрии к энергетике перспективным на фоне проекта АЭС "Пакш-2". | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T17:46+0300
2025-09-15T17:46+0300
энергетика
венгрия
рафаэль гросси
пакш-2
аэс "пакш"
магатэ
будапешт
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851154229_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_cbd5bf82801f7b46850f524e65ce244b.jpg
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал подход Венгрии к энергетике перспективным на фоне проекта АЭС "Пакш-2". "Сильная ядерная программа Венгрии, включая "Пакш-2"и продление срока службы действующих АЭС, - это перспективный подход к энергетике и декарбонизации, который мы поддерживаем, в том числе в части безопасности", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х. Глава Агентства также добавил, что он благодарен венгерскому главе МИД Петеру Сийярто за постоянную поддержку Венгрией глобальной работы МАГАТЭ. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
https://1prime.ru/20250915/grossi-862293962.html
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851154229_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_a148715993c933439b8616144c9ff71f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, рафаэль гросси, пакш-2, аэс "пакш", магатэ, будапешт, петер сийярто
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Рафаэль Гросси, Пакш-2, АЭС "Пакш", МАГАТЭ, Будапешт, Петер Сийярто
17:46 15.09.2025
 
Глава МАГАТЭ оценил подход Венгрии к энергетике на фоне проекта "Пакш-2"

Гросси назвал подход Венгрии к энергетике перспективным на фоне проекта "Пакш-2"

© Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область. Архивное фото
© Госкорпорация "Росатом"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал подход Венгрии к энергетике перспективным на фоне проекта АЭС "Пакш-2".
"Сильная ядерная программа Венгрии, включая "Пакш-2"и продление срока службы действующих АЭС, - это перспективный подход к энергетике и декарбонизации, который мы поддерживаем, в том числе в части безопасности", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Глава Агентства также добавил, что он благодарен венгерскому главе МИД Петеру Сийярто за постоянную поддержку Венгрией глобальной работы МАГАТЭ.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гросси заявил о планах посетить Всемирную атомную неделю в Москве
11:20
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯРафаэль ГроссиПакш-2АЭС "Пакш"МАГАТЭБудапештПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала