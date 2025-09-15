https://1prime.ru/20250915/grossi-862308797.html

Глава МАГАТЭ оценил подход Венгрии к энергетике на фоне проекта "Пакш-2"

Глава МАГАТЭ оценил подход Венгрии к энергетике на фоне проекта "Пакш-2"

ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал подход Венгрии к энергетике перспективным на фоне проекта АЭС "Пакш-2". "Сильная ядерная программа Венгрии, включая "Пакш-2"и продление срока службы действующих АЭС, - это перспективный подход к энергетике и декарбонизации, который мы поддерживаем, в том числе в части безопасности", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х. Глава Агентства также добавил, что он благодарен венгерскому главе МИД Петеру Сийярто за постоянную поддержку Венгрией глобальной работы МАГАТЭ. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.

