https://1prime.ru/20250915/investitsii-862288113.html
Ежегодный объем инвестиций в Забайкалье вырос почти втрое за пять лет
Ежегодный объем инвестиций в Забайкалье вырос почти втрое за пять лет - 15.09.2025, ПРАЙМ
Ежегодный объем инвестиций в Забайкалье вырос почти втрое за пять лет
Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в Забайкальском крае за последние 5 лет вырос в 2,9 раза, до 279 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T08:47+0300
2025-09-15T08:47+0300
2025-09-15T08:47+0300
экономика
россия
забайкалье
газпромбанк
wildberries
инвестиции
китай
чита
https://cdnn.1prime.ru/img/84169/27/841692769_0:260:3178:2048_1920x0_80_0_0_4d7ff51a6853083797d5b697274d9669.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - ПРАЙМ. Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в Забайкальском крае за последние 5 лет вырос в 2,9 раза, до 279 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Осипов. "За пять лет, с 2019 по 2024 годы, ежегодный объем инвестиций в основной капитал в крае вырос в 2,9 раза - до 279 миллиардов рублей, а по итогам первого полугодия 2025 года этот рост составил 118,7%. На разных стадиях реализации сейчас находятся инвестпроекты с общим объемом инвестиций 2,3 триллиона рублей", - сообщил Осипов. По его словам, приоритетными направлениями являются горная добыча, переработка, промышленность, новые технологии в транспорте и логистике. "В сфере горной добычи реализуются 50 проектов с общим объемом инвестиций 1,7 триллиона рублей, в том числе строительство 12 ГОКов, а также новые очереди развития Удоканского и Быстринского месторождений. В промышленном производстве 25 проектов с совокупным объемом инвестиций 200 миллиардов рублей... В сфере транспорта и логистики реализуются 12 крупных промышленно-логистических проектов в Чите и на границе с КНР, в том числе Wildberries, Газпромбанк, НСЗК, "Евросиб", Терминал "Забайкальск" с совокупным объемом инвестиций в 150 миллиардов рублей", - сказал глава региона. Он также отметил важность строительства в крае и "очень мощного инжинирингового центра", где собраны "абсолютно все компетенции". "В нем есть все, что касается исследований горных проб, где идет именно промышленно-технологическое исследование и апробация: определяются все физические, химические параметры, условия, а после моделируют и разрабатывают технологии добычи, обогащения, извлечения. Полный спектр оборудования, там же сразу происходит производство специализированного горно-перерабатывающего и обогащающего оборудования", - рассказал Осипов. По его словам, центр оснащен исследовательскими лабораториями и сервисными подразделениями, где анализируется работа всего оборудования на руднике, на механических, химических производствах, горно-обогатительных фабриках, после чего вырабатываются решения по оптимизации и совершенствованию. "На самом деле, это уникальное явление. Я даже до конца не очень-то верил, что удастся сделать такой комплекс, потому что раньше это все было разбросано по десяткам больших и малых инженерных организаций западных, так называемых теперь недружественных стран. И то, что нам удалось такой центр компетенций создать, это очень отрадно", - подытожил Осипов.
https://1prime.ru/20250910/investitsii-862041767.html
забайкалье
китай
чита
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84169/27/841692769_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_83d5070bdf2cb2ffd8ef08d9509938fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, забайкалье, газпромбанк, wildberries, инвестиции, китай, чита
Экономика, РОССИЯ, Забайкалье, Газпромбанк, Wildberries, инвестиции, КИТАЙ, ЧИТА
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - ПРАЙМ. Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в Забайкальском крае за последние 5 лет вырос в 2,9 раза, до 279 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Осипов.
"За пять лет, с 2019 по 2024 годы, ежегодный объем инвестиций в основной капитал в крае вырос в 2,9 раза - до 279 миллиардов рублей, а по итогам первого полугодия 2025 года этот рост составил 118,7%. На разных стадиях реализации сейчас находятся инвестпроекты с общим объемом инвестиций 2,3 триллиона рублей", - сообщил Осипов.
По его словам, приоритетными направлениями являются горная добыча, переработка, промышленность, новые технологии в транспорте и логистике.
"В сфере горной добычи реализуются 50 проектов с общим объемом инвестиций 1,7 триллиона рублей, в том числе строительство 12 ГОКов, а также новые очереди развития Удоканского и Быстринского месторождений. В промышленном производстве 25 проектов с совокупным объемом инвестиций 200 миллиардов рублей... В сфере транспорта и логистики реализуются 12 крупных промышленно-логистических проектов в Чите и на границе с КНР, в том числе Wildberries, Газпромбанк, НСЗК, "Евросиб", Терминал "Забайкальск" с совокупным объемом инвестиций в 150 миллиардов рублей", - сказал глава региона.
Он также отметил важность строительства в крае и "очень мощного инжинирингового центра", где собраны "абсолютно все компетенции".
"В нем есть все, что касается исследований горных проб, где идет именно промышленно-технологическое исследование и апробация: определяются все физические, химические параметры, условия, а после моделируют и разрабатывают технологии добычи, обогащения, извлечения. Полный спектр оборудования, там же сразу происходит производство специализированного горно-перерабатывающего и обогащающего оборудования", - рассказал Осипов.
По его словам, центр оснащен исследовательскими лабораториями и сервисными подразделениями, где анализируется работа всего оборудования на руднике, на механических, химических производствах, горно-обогатительных фабриках, после чего вырабатываются решения по оптимизации и совершенствованию.
"На самом деле, это уникальное явление. Я даже до конца не очень-то верил, что удастся сделать такой комплекс, потому что раньше это все было разбросано по десяткам больших и малых инженерных организаций западных, так называемых теперь недружественных стран. И то, что нам удалось такой центр компетенций создать, это очень отрадно", - подытожил Осипов.
Инвестиции в угольные шахты в Донбассе могут превысить два миллиарда рублей