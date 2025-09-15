https://1prime.ru/20250915/investitsii-862288113.html

Ежегодный объем инвестиций в Забайкалье вырос почти втрое за пять лет

Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в Забайкальском крае за последние 5 лет вырос в 2,9 раза, до 279 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T08:47+0300

экономика

россия

забайкалье

газпромбанк

wildberries

инвестиции

китай

чита

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - ПРАЙМ. Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в Забайкальском крае за последние 5 лет вырос в 2,9 раза, до 279 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Осипов. "За пять лет, с 2019 по 2024 годы, ежегодный объем инвестиций в основной капитал в крае вырос в 2,9 раза - до 279 миллиардов рублей, а по итогам первого полугодия 2025 года этот рост составил 118,7%. На разных стадиях реализации сейчас находятся инвестпроекты с общим объемом инвестиций 2,3 триллиона рублей", - сообщил Осипов. По его словам, приоритетными направлениями являются горная добыча, переработка, промышленность, новые технологии в транспорте и логистике. "В сфере горной добычи реализуются 50 проектов с общим объемом инвестиций 1,7 триллиона рублей, в том числе строительство 12 ГОКов, а также новые очереди развития Удоканского и Быстринского месторождений. В промышленном производстве 25 проектов с совокупным объемом инвестиций 200 миллиардов рублей... В сфере транспорта и логистики реализуются 12 крупных промышленно-логистических проектов в Чите и на границе с КНР, в том числе Wildberries, Газпромбанк, НСЗК, "Евросиб", Терминал "Забайкальск" с совокупным объемом инвестиций в 150 миллиардов рублей", - сказал глава региона. Он также отметил важность строительства в крае и "очень мощного инжинирингового центра", где собраны "абсолютно все компетенции". "В нем есть все, что касается исследований горных проб, где идет именно промышленно-технологическое исследование и апробация: определяются все физические, химические параметры, условия, а после моделируют и разрабатывают технологии добычи, обогащения, извлечения. Полный спектр оборудования, там же сразу происходит производство специализированного горно-перерабатывающего и обогащающего оборудования", - рассказал Осипов. По его словам, центр оснащен исследовательскими лабораториями и сервисными подразделениями, где анализируется работа всего оборудования на руднике, на механических, химических производствах, горно-обогатительных фабриках, после чего вырабатываются решения по оптимизации и совершенствованию. "На самом деле, это уникальное явление. Я даже до конца не очень-то верил, что удастся сделать такой комплекс, потому что раньше это все было разбросано по десяткам больших и малых инженерных организаций западных, так называемых теперь недружественных стран. И то, что нам удалось такой центр компетенций создать, это очень отрадно", - подытожил Осипов.

забайкалье

китай

чита

