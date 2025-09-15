Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров назвал район имени Путина в Грозном бизнес-проектом - 15.09.2025, ПРАЙМ
Кадыров назвал район имени Путина в Грозном бизнес-проектом
Кадыров назвал район имени Путина в Грозном бизнес-проектом - 15.09.2025, ПРАЙМ
Кадыров назвал район имени Путина в Грозном бизнес-проектом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что районе имени Владимира Путина в Грозном - это бизнес-проект, с помощью которого местные... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T03:50+0300
2025-09-15T03:54+0300
россия
грозный
чечня
рамзан кадыров
владимир путин
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что районе имени Владимира Путина в Грозном - это бизнес-проект, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность президенту за то, что он устранил ваххабизм и терроризм, помог восстановить республику. О том, что в Грозном появится район Путина, глава Чечни сообщил в начале 2024 года, строительство планируют завершить к 2027 году. "Тем не менее, район имени Владимира Владимировича Путина – это бизнес-проект. Тут нужно работать с бизнесменами. Учитывая это, мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты, после чего у нас получилось восстановить республику. Каждый в долгу перед ним", - сказал Кадыров. Глава Чечни рассказал, что в новом районе "будет очень много архитектурных решений". "Мне кажется, архитекторы и инженеры очень обрадовались, когда разрабатывали эти здания, потому что там было где развернуться фантазии. Мы хотели его сделать не просто красивым для жителей и гостей Грозного, но и удобным в плане обслуживания и дальнейшего развития", - заключил он. Новый район находится в центральной части Грозного. Глава региона ранее сообщал, что он расположится на территории свыше 200 гектаров. В него будут входить 150 многоквартирных домов, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. Общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 километров. Как сообщали РИА Новости в министерстве строительства и ЖКХ региона, прогнозируемая численность населения - 100 тысяч человек.
грозный
чечня
россия, грозный, чечня, рамзан кадыров, владимир путин
РОССИЯ, Грозный, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
03:50 15.09.2025 (обновлено: 03:54 15.09.2025)
 
Кадыров назвал район имени Путина в Грозном бизнес-проектом

Кадыров назвал район имени Путина в Грозном возможностью выразить уважение президенту

ГРОЗНЫЙ, 15 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что районе имени Владимира Путина в Грозном - это бизнес-проект, с помощью которого местные предприниматели смогут выразить благодарность президенту за то, что он устранил ваххабизм и терроризм, помог восстановить республику.
О том, что в Грозном появится район Путина, глава Чечни сообщил в начале 2024 года, строительство планируют завершить к 2027 году.
"Тем не менее, район имени Владимира Владимировича Путина – это бизнес-проект. Тут нужно работать с бизнесменами. Учитывая это, мы предложим бизнесменам выразить таким образом благодарность президенту за то, что он создал все условия, устранил ваххабизм и терроризм и поддержал все наши проекты, после чего у нас получилось восстановить республику. Каждый в долгу перед ним", - сказал Кадыров.
Глава Чечни рассказал, что в новом районе "будет очень много архитектурных решений". "Мне кажется, архитекторы и инженеры очень обрадовались, когда разрабатывали эти здания, потому что там было где развернуться фантазии. Мы хотели его сделать не просто красивым для жителей и гостей Грозного, но и удобным в плане обслуживания и дальнейшего развития", - заключил он.
Новый район находится в центральной части Грозного. Глава региона ранее сообщал, что он расположится на территории свыше 200 гектаров. В него будут входить 150 многоквартирных домов, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, произведена модернизация транспортной развязки. Общая протяженность дорог в новом районе составит около 10 километров. Как сообщали РИА Новости в министерстве строительства и ЖКХ региона, прогнозируемая численность населения - 100 тысяч человек.
 
РОССИЯГрозныйЧЕЧНЯРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
