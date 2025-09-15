Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров заявил, что был одним из первых, кто предложил исламский банкинг - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250915/kadyrov-862283375.html
Кадыров заявил, что был одним из первых, кто предложил исламский банкинг
Кадыров заявил, что был одним из первых, кто предложил исламский банкинг - 15.09.2025, ПРАЙМ
Кадыров заявил, что был одним из первых, кто предложил исламский банкинг
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что был одним из первых, кто предложил механизм исламского банкинга, заявив, что в республике он... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T05:38+0300
2025-09-15T05:54+0300
финансы
банки
россия
чечня
татарстан
башкирия
рамзан кадыров
госдума
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862283375.jpg?1757904851
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что был одним из первых, кто предложил механизм исламского банкинга, заявив, что в республике он востребован. Эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. В июле 2025 года Госдума продлила эксперимент до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы проведения эксперимента. "Востребован. Одним из первых, кто предложил этот механизм, был я. Оценки банкиров, скорее, связаны с тем, что одному и тому же банку неинтересно быть как обычным банком, так и исламским. Однозначно этот механизм востребован, и я думаю, что в конце концов эта практика будет повсеместно поддержана", - сказал Кадыров. Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности. Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами. Принятым законом расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, относятся невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.
чечня
татарстан
башкирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, чечня, татарстан, башкирия, рамзан кадыров, госдума, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, ТАТАРСТАН, БАШКИРИЯ, Рамзан Кадыров, Госдума, банк Россия, Банк России
05:38 15.09.2025 (обновлено: 05:54 15.09.2025)
 
Кадыров заявил, что был одним из первых, кто предложил исламский банкинг

Кадыров заявил, что в Чечне востребован исламский банкинг

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что был одним из первых, кто предложил механизм исламского банкинга, заявив, что в республике он востребован.
Эксперимент по развитию исламского банкинга (партнерского финансирования) проводится в России с 1 сентября 2023 на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. В июле 2025 года Госдума продлила эксперимент до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы проведения эксперимента.
"Востребован. Одним из первых, кто предложил этот механизм, был я. Оценки банкиров, скорее, связаны с тем, что одному и тому же банку неинтересно быть как обычным банком, так и исламским. Однозначно этот механизм востребован, и я думаю, что в конце концов эта практика будет повсеместно поддержана", - сказал Кадыров.
Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.
Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами.
Принятым законом расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, относятся невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.
 
ФинансыБанкиРОССИЯЧЕЧНЯТАТАРСТАНБАШКИРИЯРамзан КадыровГосдумабанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала