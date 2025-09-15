https://1prime.ru/20250915/kallas-862285301.html

Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Инцидент с предполагаемым российским дроном в Румынии стал поводом для заявлений о безрассудном обострении ситуации и угрозе для стабильности в регионе, озвученных главой европейской дипломатии Каей Каллас в социальной сети X. "Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности", — написала она. Каллас выразила поддержку Румынии и отметила, что активно взаимодействует с властями этой страны. Прошлую субботу румынское министерство национальной обороны сообщило о кратковременном нарушении воздушного пространства страны, предположительно российским беспилотником, который не представлял непосредственной угрозы для населения. В Бухаресте не представили доказательств того, что дрон действительно принадлежит России.

