Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии
Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии - 15.09.2025, ПРАЙМ
Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии
Инцидент с предполагаемым российским дроном в Румынии стал поводом для заявлений о безрассудном обострении ситуации и угрозе для стабильности в регионе,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T07:26+0300
2025-09-15T07:26+0300
2025-09-15T07:27+0300
румыния
бухарест
кая каллас
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Инцидент с предполагаемым российским дроном в Румынии стал поводом для заявлений о безрассудном обострении ситуации и угрозе для стабильности в регионе, озвученных главой европейской дипломатии Каей Каллас в социальной сети X. "Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности", — написала она. Каллас выразила поддержку Румынии и отметила, что активно взаимодействует с властями этой страны. Прошлую субботу румынское министерство национальной обороны сообщило о кратковременном нарушении воздушного пространства страны, предположительно российским беспилотником, который не представлял непосредственной угрозы для населения. В Бухаресте не представили доказательств того, что дрон действительно принадлежит России.
Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии
Каллас считает инцидент с БПЛА в Румынии безрассудной эскалацией