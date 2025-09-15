Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии - 15.09.2025
Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии
Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии - 15.09.2025, ПРАЙМ
Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии
Инцидент с предполагаемым российским дроном в Румынии стал поводом для заявлений о безрассудном обострении ситуации и угрозе для стабильности в регионе,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T07:26+0300
2025-09-15T07:27+0300
румыния
бухарест
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Инцидент с предполагаемым российским дроном в Румынии стал поводом для заявлений о безрассудном обострении ситуации и угрозе для стабильности в регионе, озвученных главой европейской дипломатии Каей Каллас в социальной сети X. "Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности", — написала она. Каллас выразила поддержку Румынии и отметила, что активно взаимодействует с властями этой страны. Прошлую субботу румынское министерство национальной обороны сообщило о кратковременном нарушении воздушного пространства страны, предположительно российским беспилотником, который не представлял непосредственной угрозы для населения. В Бухаресте не представили доказательств того, что дрон действительно принадлежит России.
румыния
бухарест
румыния, бухарест, кая каллас
РУМЫНИЯ, Бухарест, Кая Каллас
07:26 15.09.2025
 
Каллас высказалась об инциденте с дроном в Румынии

Каллас считает инцидент с БПЛА в Румынии безрассудной эскалацией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Инцидент с предполагаемым российским дроном в Румынии стал поводом для заявлений о безрассудном обострении ситуации и угрозе для стабильности в регионе, озвученных главой европейской дипломатии Каей Каллас в социальной сети X.
"Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности", — написала она.
Каллас выразила поддержку Румынии и отметила, что активно взаимодействует с властями этой страны.
Прошлую субботу румынское министерство национальной обороны сообщило о кратковременном нарушении воздушного пространства страны, предположительно российским беспилотником, который не представлял непосредственной угрозы для населения. В Бухаресте не представили доказательств того, что дрон действительно принадлежит России.
РУМЫНИЯБухарестКая Каллас
 
 
