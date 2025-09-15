https://1prime.ru/20250915/karty-862201322.html

Россиян предупредили об обмане с картами, с которых нельзя списать деньги

Миф о картах, с которых якобы нельзя списать деньги, на руку только мошенникам, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.Ру Эряния Бочкина. | 15.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Миф о картах, с которых якобы нельзя списать деньги, на руку только мошенникам, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.Ру Эряния Бочкина.“Не существует такого счета или карты, которые были бы на 100% неуязвимы для мошеннических действий. Любой банковский продукт, предназначенный для расчетов, платежей и других операций со средствами по определению дает возможность списания денег и этим оставляет лазейку для мошенников”, - отметила она.Некоторые инструменты действительно усложняют жизнь мошенникам, повышая порог входа. Например, брокерский счет: вывести деньги с него обычно сложнее, поскольку нужно не просто знать данные карты, а получить доступ к инвестиционной платформе. Но и этот барьер преодолим, если мошенник с помощью социальной инженерии убедил вас установить вредоносное приложение, выманил пароли и коды подтверждения.Другой пример - вклад. Чтобы снять с него деньги досрочно, часто требуется личное присутствие в отделении банка с паспортом, это создает серьезное препятствие для дистанционного мошенничества. Но преступник может ввести вас в заблуждение и вы сами, поддавшись на уговоры, поедете в банк и снимете деньги, чтобы "перевести их на безопасный счет", рассуждает аналитик.“Здесь мы подходим к главному. Основной метод мошенничества сейчас - это социальная инженерия, когда преступник под видом сотрудника банка или следователя выманивает у вас конфиденциальные данные или убеждает перевести средства. Тип счета здесь не имеет значения. Если вы сами, даже будучи обманутым, подтверждаете операцию кодом из смс или сообщаете мошеннику данные для входа в онлайн-банк, средства уйдут с любого счета”, - предостерегает Бочкина.Важно помнить, что никаких "безопасных счетов" не существует, о них говорят только мошенники. Это регулярно подтверждают Центральный банк и правоохранительные органы. “Единственная по-настоящему эффективная защита - это ваша бдительность. Необходимы критическое мышление, недоверие к неожиданным звонкам, понимание, что настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас назвать коды из смс или перевести деньги”, - заключила она.

