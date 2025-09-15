Китай ввел пробный безвизовый режим для россиян

https://1prime.ru/20250915/kitaj-862280470.html

Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник. | 15.09.2025, ПРАЙМ

ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу в понедельник. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. КТО ИМЕЕТ ПРАВО ВЪЕХАТЬ В КНР БЕЗ ВИЗЫ Как сообщается в справке, размещенной в официальном Telegram-канале посольства РФ в КНР, безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Ранее для соответствующих поездок требовалось оформление следующих категорий виз: "L" - туризм, "M" - деловая виза, "F" - обмены в сфере науки, образования, спорта, культуры и здравоохранения, "Q2" - посещение родственников-граждан КНР и иностранцев, имеющих вид на жительство КНР, "G" - транзит. При этом безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и переводчиков. Кроме того, как уточнили в российской дипмисии, родственникам россиян, работающих и обучающихся в КНР, а также сотрудников российских загранучреждений, планирующим приезд в страну с целью посещения близких, также по-прежнему необходимо будет оформить визу категории "S2". Требования по въезду в Китай для несовершеннолетних граждан те же, что и для взрослых. КАК ДОЛГО МОЖНО НАХОДИТЬСЯ В КИТАЕ Находиться на территории КНР с момента въезда в страну можно 30 дней. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в КНР, общий срок в 30 дней отсчитывается с 00.00 часов следующих за днем въезда суток (например, если гражданин въезжает в Китай 17-го числа днем, то отсчет 30 дней начинается с 00.00 18-го числа). В течение 24 часов с момента въезда на территорию Китая граждане России, если они проживают вне отелей, обязаны оформить в полиции регистрацию по месту пребывания. Как отмечается в справке российского посольства, в случае необходимости нахождения в Китае более 30 дней по причине чрезвычайной ситуации или форс-мажорных обстоятельств, россияне могут обратиться в местные органы общественной безопасности для получения соответствующего разрешения. Ограничения по количеству въездов или суммарному сроку пребывания в течение календарного года на настоящий момент отсутствуют. КУДА МОЖНО БУДЕТ ПОЕХАТЬ В КИТАЕ В течение разрешенного периода пребывания разрешается перемещение по всей территории Китая, за исключением зон, имеющих ограничения на въезд для иностранцев, в частности, Тибетского автономного района, уточнили в российской дипмиссии в КНР. Безвизовый режим для россиян распространяется на все пункты пропуска, открытые для иностранных граждан в Китае. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ Срок действия заграничного паспорта на момент предполагаемой даты выезда из Китая должен составлять не менее шести месяцев (то есть шесть месяцев плюс планируемое время пребывания в Китае по безвизовому режиму). Как уточнили в посольстве РФ в КНР, при наличии обстоятельств гуманитарного характера въезд в страну может быть разрешен с документом, имеющим меньший период действия. Как заявили РИА Новости в государственном управлении по делам миграции КНР, на настоящий момент нет ограничений по изначальному сроку действия заграничного паспорта. Таким образом, въехать в Китай можно будет и по пятилетнему загранпаспорту, и по 10-летнему биометрическому. В управлении добавили, что безвизовый режим действует при использовании общегражданского заграничного паспорта при въезде в Китай. Въезд с использованием других паспортов и документов, таких как дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт члена экипажа, не подпадает под действия новых правил. На настоящий момент отсутствует требование о предоставлении страхового полиса во время въезда в Китай по безвизовому режиму. Однако, учитывая высокую стоимость оказания медицинских услуг в Китае, посольство РФ в КНР призывает российских граждан обязательно оформить страховку. Решение о предоставлении права на безвизовый въезд принимается сотрудником миграционной службы КНР непосредственно в пункте пропуска. Органы пограничного контроля вправе отказать во въезде гражданам России, имеющим цели, не соответствующие требованиям безвизового режима, или которым запрещен въезд в Китай. Посольство России в Китае рекомендует гражданам подготовить и взять с собой дополнительные подтверждающие цель поездки материалы, такие как подтверждение бронирования отеля, авиабилеты, приглашение принимающей стороны, документы о родстве, а также прочую аргументацию, вплоть до переписки в социальных сетях. По всем вопросам, связанным с безвизовым режимом, можно обращаться напрямую к государственному управлению по делам миграции КНР по телефону круглосуточной горячей линии: +86 12367 из России и 12367 из Китая. На горячей линии осуществляется поддержка и на русском языке. Корреспондент РИА Новости протестировал сервис горячей линии, китайский сотрудник со знанием русского языка оперативно ответил на звонок и предоставил необходимую информацию. РОСТ ТУРПОТОКА Ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что число турпоездок россиян в Китай по итогам 2025 года превысит 2 миллиона на фоне введения безвизового режима со стороны КНР. Гендиректор компании "Аэрофлот" Сергей Александровский сообщал РИА Новости, что компания будет мониторить спрос на билеты в Китай после введения этой страной безвизового режима для россиян, и при росте спроса увеличит частоту имеющихся рейсов. Группа "Аэрофлот" ранее сообщала, что выполняет рейсы в шесть городов Китая: в город Санья - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска; в Харбин - из Владивостока и Красноярска; в Шанхай - из Москвы и Владивостока; в Пекин - из Москвы и Красноярска; в Гуанчжоу и Гонконг - из Москвы. После введения безвизового режима для россиян в Китае "Аэрофлот" ожидает роста пассажиропотока между странами. Глава министерства транспорта РФ Андрей Никитин ранее заявил журналистам, что минтранс России при планировании по транспорту ориентируется на прогноз роста туристического пассажиропотока в Китай на 30-40% с введением безвизового режима для россиян. Третьего сентября в "Яндекс Путешествиях" сообщили, что количество купленных авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в два раза после объявления о безвизовом режиме въезда. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Пекин приветствует увеличение количества поездок и числа приезжающих в Китай россиян. "Китай придает большое значение вопросу упрощения передвижения людей между двумя странами и поддерживает укрепление связей между народами двух стран", - отмечал дипломат. ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РОССИИ Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян. Как сообщал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, поручение президента РФ по безвизовому режиму для граждан Китая надо исполнять, все ведомства приступили к работе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что ответ России на решение КНР о безвизовом режиме для россиян надо сначала проработать в межведомственном формате, сроков еще нет.

