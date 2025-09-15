https://1prime.ru/20250915/kitay-862292489.html
В Китае назвали законным сотрудничество с Россией в торговле и энергетике
В Китае назвали законным сотрудничество с Россией в торговле и энергетике - 15.09.2025, ПРАЙМ
В Китае назвали законным сотрудничество с Россией в торговле и энергетике
Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный... | 15.09.2025, ПРАЙМ
экономика
китай
россия
пекин
сша
нато
ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Обычное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.Он подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, диалог и переговоры являются единственным действенным путем урегулирования украинского кризиса".
китай
пекин
сша
Новости
ru-RU
В Китае назвали законным сотрудничество с Россией в торговле и энергетике
Линь Цзянь: торговое и энергетическое сотрудничество КНР с РФ является законным
