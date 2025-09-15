Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае назвали законным сотрудничество с Россией в торговле и энергетике
В Китае назвали законным сотрудничество с Россией в торговле и энергетике
ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Обычное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.Он подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, диалог и переговоры являются единственным действенным путем урегулирования украинского кризиса".
китай, россия, пекин, сша, нато
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, Пекин, США, НАТО
10:42 15.09.2025 (обновлено: 11:25 15.09.2025)
 
Флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Обычное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.
Он подчеркнул, что "позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, диалог и переговоры являются единственным действенным путем урегулирования украинского кризиса".
Заголовок открываемого материала