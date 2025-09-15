https://1prime.ru/20250915/kitay-862295454.html
В Китае прокомментировали призывы США ввести санкции против страны
В Китае прокомментировали призывы США ввести санкции против страны - 15.09.2025, ПРАЙМ
В Китае прокомментировали призывы США ввести санкции против страны
Призывы США к G7 ввести пошлины в отношении КНР за импорт нефти из РФ являются примером запугивания и экономического принуждения, заявил на брифинге в... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T11:44+0300
2025-09-15T11:44+0300
2025-09-15T11:44+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
нато
ПЕКИН, 15 сен – ПРАЙМ. Призывы США к G7 ввести пошлины в отношении КНР за импорт нефти из РФ являются примером запугивания и экономического принуждения, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Действия США являются типичным примером одностороннего запугивания и экономического принуждения", - заявил дипломат на просьбу прокомментировать призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины в отношении КНР за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что действия США "серьёзно подрывают международные торгово-экономические правила, ставят под угрозу безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок". "Факты доказали, что принуждение и давление не пользуются популярностью, и тем более они не могут решить проблем", - указал он.
китай
сша
мировая экономика, китай, сша, нато
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, НАТО
В Китае прокомментировали призывы США ввести санкции против страны
Линь Цзянь: призывы США к G7 ввести пошлины против КНР являются примером запугивания
