https://1prime.ru/20250915/kobzev-862282757.html

Кобзев поблагодарил жителей Иркутской области за участие в выборах

Кобзев поблагодарил жителей Иркутской области за участие в выборах - 15.09.2025, ПРАЙМ

Кобзев поблагодарил жителей Иркутской области за участие в выборах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил жителей региона за участие в выборах и пообещал оправдать их доверие. | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T03:44+0300

2025-09-15T03:44+0300

2025-09-15T03:58+0300

общество

экономика

россия

рф

иркутская область

запад

цик

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862282757.jpg?1757897914

ИРКУТСК, 15 сен - ПРАЙМ. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил жителей региона за участие в выборах и пообещал оправдать их доверие. По данным ЦИК РФ, действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев побеждает на выборах губернатора с 60,82% голосов после обработки 99% протоколов. "Спасибо всем, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос. Это говорит не только о высокой гражданской позиции, но и о том, что вам не все равно, как будет развиваться регион, в каких условиях будут расти ваши дети и внуки", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что за время работы в Иркутской области было немало сложных задач: устранение последствий тулунского наводнения, борьба с эпидемией ковида, поддержка спецоперации и преодоление санкций Запада. За эти годы в регионе удалось кардинально сократить площадь лесных пожаров, развернуть масштабное дорожное строительство и открыть в Иркутске суворовское училище. "Мне кажется, что за эти годы я точнее понял, что значит выражение "сибирский характер". Это про настоящих, сильных, искренних людей. Про вас. Про тех, кто не боится говорить правду. Про тех, кто поддерживает. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие! Спасибо и низкий поклон", - добавил Кобзев. Голосование проходило в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

рф

иркутская область

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, иркутская область, запад, цик