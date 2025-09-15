https://1prime.ru/20250915/kofe-862304051.html

Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 000 долларов за тонну

2025-09-15T16:01+0300

экономика

кофе

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в понедельник поднимаются на 4%, превысив отметку в 9 тысяч долларов за тонну впервые с 29 апреля, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.36 мск цена декабрьского фьючерса на кофе арабика росла на 4,28%, до 4,1385 доллара за фунт (около 9 124 долларов за тонну). Показатель находится выше уровня в 9 тысяч долларов впервые с 29 апреля. С начала сентября цена выросла более чем на 7% после увеличения более чем на 30% в августе, что последовало после трех месяцев снижения цены. А исторического максимума показатель достигал в феврале, поднявшись до 4,2995 доллара за фунт (9 479 долларов за тонну). Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время увеличивалась на 3,96%, до 4 783 долларов за тонну.

