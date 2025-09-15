Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 000 долларов за тонну - 15.09.2025
Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 000 долларов за тонну
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в понедельник поднимаются на 4%, превысив отметку в 9 тысяч долларов за тонну впервые с 29 апреля, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 15.36 мск цена декабрьского фьючерса на кофе арабика росла на 4,28%, до 4,1385 доллара за фунт (около 9 124 долларов за тонну). Показатель находится выше уровня в 9 тысяч долларов впервые с 29 апреля. С начала сентября цена выросла более чем на 7% после увеличения более чем на 30% в августе, что последовало после трех месяцев снижения цены. А исторического максимума показатель достигал в феврале, поднявшись до 4,2995 доллара за фунт (9 479 долларов за тонну). Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время увеличивалась на 3,96%, до 4 783 долларов за тонну.
Экономика, кофе
16:01 15.09.2025
 
Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 000 долларов за тонну

Биржевые цены на арабику поднялись выше 9 000 долларов за тонну впервые с 29 апреля

© РИА Новости . Илья НаймушинПроцесс обжарки зерен кофе сорта арабика
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на кофе арабика в мире в понедельник поднимаются на 4%, превысив отметку в 9 тысяч долларов за тонну впервые с 29 апреля, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 15.36 мск цена декабрьского фьючерса на кофе арабика росла на 4,28%, до 4,1385 доллара за фунт (около 9 124 долларов за тонну). Показатель находится выше уровня в 9 тысяч долларов впервые с 29 апреля.
С начала сентября цена выросла более чем на 7% после увеличения более чем на 30% в августе, что последовало после трех месяцев снижения цены. А исторического максимума показатель достигал в феврале, поднявшись до 4,2995 доллара за фунт (9 479 долларов за тонну).
Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время увеличивалась на 3,96%, до 4 783 долларов за тонну.
Заголовок открываемого материала