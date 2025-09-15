https://1prime.ru/20250915/kurs-862315983.html
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню
2025-09-15T20:05+0300
рынок
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 19 копеек - до 11,56 рубля.
Новости
рынок
