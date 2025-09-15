https://1prime.ru/20250915/laboratorija-862280354.html
"Лаборатория Касперского" выпустит приложение для поиска домашних животных
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" выходит на новый рынок с решением для поиска питомцев: компания выпускает приложение PetKa для потерявшихся домашних животных и физическую Bluetooth-метку на Android, рассказали РИА Новости в компании.
"Лаборатория Касперского" анонсирует решение для поиска потерявшихся в городе питомцев. Оно состоит из Kaspersky Tag - физической Bluetooth-метки, и PetKa - бесплатного приложения для Android, с которым работает Kaspersky Tag", - сообщили в компании.
Так, на онлайн-карте в приложении пользователь сможет следить за передвижением своего питомца, а также узнать его последнее местоположение. В приложении есть профиль домашнего любимца: туда можно добавить его имя, фотографии, особые приметы, название породы и данные из ветеринарного паспорта, а также контакты владельца.
В компании уточнили, что Bluetooth-метка крепится к ошейнику собаки или кошки с помощью силиконового чехла или металлического кольца, которые входят в комплектацию. Владелец сможет искать питомца по силе сигнала от трекера, если домашний любимец недалеко. На метку также можно отправить звуковой сигнал, чтобы услышать, где находится питомец. Трекер будет доступен для покупки у официального дистрибьютора "Мэдроботс" и на популярных маркетплейсах.
Приложение для Android будет доступно в RuStore и на сайте компании. В будущем планируется выпустить решение и на iOS.
Отмечается, что объем рынка Bluetooth-трекеров, применяющихся в том числе для определения местоположения домашних животных, в России и странах СНГ в 2024 году составил порядка 8,7 миллиарда рублей.
