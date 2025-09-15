https://1prime.ru/20250915/likhachev-862299938.html

Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, заявил Лихачев

2025-09-15T13:56+0300

ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, особенно в условиях современных вызовов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "За время своего существования МАГАТЭ зарекомендовало себя как ведущая профильная международная организация. Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать МАГАТЭ. Сегодня это особенно важно в условиях нынешних вызовов", - заявил Лихачев, выступая на генконференции МАГАТЭ в Вене."В последние годы вся система международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии сталкивается с беспрецедентными вызовами. Важно, чтобы в эти непростые для МАГАТЭ и всего режима ядерного нераспространения времена Агентство, несмотря на все провокации, и дальше сохраняло свой статус профессиональной, технической организации", - отметил Лихачев.

