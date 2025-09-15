Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, заявил Лихачев - 15.09.2025, ПРАЙМ
Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, заявил Лихачев
Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, заявил Лихачев - 15.09.2025, ПРАЙМ
Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, заявил Лихачев
Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, особенно в условиях современных вызовов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T13:56+0300
2025-09-15T13:59+0300
энергетика
россия
вена
алексей лихачев
магатэ
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854753073_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3a23cce7a1aafbcfba19a839db50330d.jpg
вена
россия, вена, алексей лихачев, магатэ, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Вена, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Росатом
13:56 15.09.2025 (обновлено: 13:59 15.09.2025)
 
Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, заявил Лихачев

Лихачев: РФ будет поддерживать МАГАТЭ, особенно в условиях современных вызовов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МАГАТЭ Гросси встретился с главой "Росатома" Лихачевым
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой "Росатома" Лихачевым. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, особенно в условиях современных вызовов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"За время своего существования МАГАТЭ зарекомендовало себя как ведущая профильная международная организация. Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать МАГАТЭ. Сегодня это особенно важно в условиях нынешних вызовов", - заявил Лихачев, выступая на генконференции МАГАТЭ в Вене.
"В последние годы вся система международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии сталкивается с беспрецедентными вызовами. Важно, чтобы в эти непростые для МАГАТЭ и всего режима ядерного нераспространения времена Агентство, несмотря на все провокации, и дальше сохраняло свой статус профессиональной, технической организации", - отметил Лихачев.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гросси заявил о планах посетить Всемирную атомную неделю в Москве
11:20
 
ЭнергетикаРОССИЯВенаАлексей ЛихачевМАГАТЭРосатом
 
 
