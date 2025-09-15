https://1prime.ru/20250915/likhachev-862300087.html
Россия делает все для обеспечения безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев
2025-09-15T14:01+0300
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия делает все для обеспечения безопасности Запорожской АЭС и её персонала, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы всегда делаем всё для обеспечения сохранности ЗАЭС и защиты её персонала", - сказал Лихачев на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
россия, алексей лихачев, вена, запорожская аэс, росатом, магатэ
