Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия делает все для обеспечения безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250915/likhachev-862300087.html
Россия делает все для обеспечения безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия делает все для обеспечения безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев - 15.09.2025, ПРАЙМ
Россия делает все для обеспечения безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия делает все для обеспечения безопасности Запорожской АЭС и её персонала, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T14:01+0300
2025-09-15T14:01+0300
энергетика
россия
алексей лихачев
вена
запорожская аэс
росатом
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861589229_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_6c1086f08a2d1540518af81e9469789d.jpg
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия делает все для обеспечения безопасности Запорожской АЭС и её персонала, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы всегда делаем всё для обеспечения сохранности ЗАЭС и защиты её персонала", - сказал Лихачев на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
https://1prime.ru/20250915/aes-862293179.html
вена
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861589229_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_ad99adbd8f6642a125e1d431f5c8282e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей лихачев, вена, запорожская аэс, росатом, магатэ
Энергетика, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Вена, Запорожская АЭС, Росатом, МАГАТЭ
14:01 15.09.2025
 
Россия делает все для обеспечения безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: РФ делает все для обеспечения безопасности ЗАЭС и ее персонала

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия делает все для обеспечения безопасности Запорожской АЭС и её персонала, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы всегда делаем всё для обеспечения сохранности ЗАЭС и защиты её персонала", - сказал Лихачев на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Церемония по случаю доставки ядерного топлива на АЭС Аккую - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Лихачев и Гросси обсудили в Вене безопасность российских АЭС
10:57
 
ЭнергетикаРОССИЯАлексей ЛихачевВенаЗапорожская АЭСРосатомМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала