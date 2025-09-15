https://1prime.ru/20250915/likhachev-862300367.html

Лихачев рассказал об атаках киевского режима по Запорожской АЭС

Лихачев рассказал об атаках киевского режима по Запорожской АЭС

ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Киевский режим практически ежедневно атакует Запорожскую АЭС, безрассудные действия украинских вооруженных формирований - это единственный источник угроз для ЗАЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Хочу подчеркнуть: с каждым днем становится все более и более очевидным, что реальным источником угрозы для станции и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру Запорожской атомной электростанции и города-спутника Энергодар", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

