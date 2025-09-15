Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал об атаках киевского режима по Запорожской АЭС - 15.09.2025
Лихачев рассказал об атаках киевского режима по Запорожской АЭС
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Киевский режим практически ежедневно атакует Запорожскую АЭС, безрассудные действия украинских вооруженных формирований - это единственный источник угроз для ЗАЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Хочу подчеркнуть: с каждым днем становится все более и более очевидным, что реальным источником угрозы для станции и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру Запорожской атомной электростанции и города-спутника Энергодар", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
россия, вена, алексей лихачев, запорожская аэс, росатом, магатэ
Энергетика, РОССИЯ, Вена, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом, МАГАТЭ
14:02 15.09.2025
 
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Киевский режим практически ежедневно атакует Запорожскую АЭС, безрассудные действия украинских вооруженных формирований - это единственный источник угроз для ЗАЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Хочу подчеркнуть: с каждым днем становится все более и более очевидным, что реальным источником угрозы для станции и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру Запорожской атомной электростанции и города-спутника Энергодар", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, заявил Лихачев
