Лихачев рассказал, чем опасны атаки киевского режима на АЭС - 15.09.2025
Лихачев рассказал, чем опасны атаки киевского режима на АЭС
Атаки киевского режима на объекты атомной энергетики представляют опасность для развития всей мировой атомной отрасли, заявил генеральный директор госкорпорации | 15.09.2025
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Атаки киевского режима на объекты атомной энергетики представляют опасность для развития всей мировой атомной отрасли, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Действия Киева представляют опасность не только для российских объектов атомной энергетики, но и для развития всей мировой атомной отрасли", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.Украинские вооруженные формирования практически ежедневно атакуют инфраструктуру Запорожской АЭС и города-спутника Энергодара, отметил Лихачев. География провокаций киевского режима расширяется, добавил глава "Росатома". В августе и сентябре под удары дронов ВСУ попала Смоленская атомная электростанция, украинские беспилотники уничтожаются в нескольких километрах от Курской АЭС, указал он.В минувшую пятницу "Росатом" сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошдешее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".Российская атомная госкорпорация тогда напомнила, что это не первый случай попытки удара беспилотниками ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время. 24 августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
Энергетика, Киев, Вена, Алексей Лихачев, Росатом, МАГАТЭ
14:07 15.09.2025
 
Лихачев рассказал, чем опасны атаки киевского режима на АЭС

Лихачев: атаки киевского режима на АЭС опасны для развития мировой атомной отрасли

