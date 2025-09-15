https://1prime.ru/20250915/likhachev-862301831.html

Лихачев рассказал о достижениях России в атомной энергетике

ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия много сделала для развития своей атомной энергетики, но многое еще предстоит, в частности, особое внимание уделяется технологиям АЭС малой мощности, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Президентом Российской Федерации поставлена задача за 20 лет в нашей стране увеличить долю выработки электричества на атомных электростанциях с нынешних 20% до 25%. В соответствии с генеральной схемой размещения энергомощностей нам поручено построить в России 38 атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности, более чем удвоить парк действующих АЭС", - сказал в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Много уже сделано, но еще большее предстоит, подчеркнул глава "Росатома". "Это в первую очередь переход к серийному строительству АЭС и создание атомных энергетических систем четвертого поколения с замкнутым ядерным топливным циклом. Особое внимание уделяем малой атомной генерации, готовы активно участвовать в разработках под эгидой МАГАТЭ необходимых международных норм и правил", - добавил Лихачев. В городе Северск Томской области в рамках реализации проекта "Прорыв" "Росатом" запустил в опытно-промышленную эксплуатацию модуль фабрикации уран-плутониевого нитридного топлива для инновационного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ, отметил Лихачев. "Этот модуль стал первым в мире действующим объектом атомного энергокомплекса четвертого поколения", - подчеркнул он. "Мы развиваем уникальный российский атомный ледокольный флот. За минувший год спустили на воду атомный ледокол "Чукотка", подняли флаг над ледоколом "Якутия". До конца года будет заложен атомный ледокол "Сталинград". И изготовили первую реакторную установку РИТМ-400 для строящегося в Приморье ледокола "Россия" нового поколения", - сказал Лихачев.

