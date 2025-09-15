Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о достижениях России в атомной энергетике - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250915/likhachev-862301831.html
Лихачев рассказал о достижениях России в атомной энергетике
Лихачев рассказал о достижениях России в атомной энергетике - 15.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о достижениях России в атомной энергетике
Россия много сделала для развития своей атомной энергетики, но многое еще предстоит, в частности, особое внимание уделяется технологиям АЭС малой мощности,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T14:48+0300
2025-09-15T14:48+0300
энергетика
россия
вена
алексей лихачев
росатом
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия много сделала для развития своей атомной энергетики, но многое еще предстоит, в частности, особое внимание уделяется технологиям АЭС малой мощности, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Президентом Российской Федерации поставлена задача за 20 лет в нашей стране увеличить долю выработки электричества на атомных электростанциях с нынешних 20% до 25%. В соответствии с генеральной схемой размещения энергомощностей нам поручено построить в России 38 атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности, более чем удвоить парк действующих АЭС", - сказал в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Много уже сделано, но еще большее предстоит, подчеркнул глава "Росатома". "Это в первую очередь переход к серийному строительству АЭС и создание атомных энергетических систем четвертого поколения с замкнутым ядерным топливным циклом. Особое внимание уделяем малой атомной генерации, готовы активно участвовать в разработках под эгидой МАГАТЭ необходимых международных норм и правил", - добавил Лихачев. В городе Северск Томской области в рамках реализации проекта "Прорыв" "Росатом" запустил в опытно-промышленную эксплуатацию модуль фабрикации уран-плутониевого нитридного топлива для инновационного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ, отметил Лихачев. "Этот модуль стал первым в мире действующим объектом атомного энергокомплекса четвертого поколения", - подчеркнул он. "Мы развиваем уникальный российский атомный ледокольный флот. За минувший год спустили на воду атомный ледокол "Чукотка", подняли флаг над ледоколом "Якутия". До конца года будет заложен атомный ледокол "Сталинград". И изготовили первую реакторную установку РИТМ-400 для строящегося в Приморье ледокола "Россия" нового поколения", - сказал Лихачев.
https://1prime.ru/20250915/likhachev-862299938.html
вена
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_833c12988c87c329b08f23236d893b09.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вена, алексей лихачев, росатом, магатэ
Энергетика, РОССИЯ, Вена, Алексей Лихачев, Росатом, МАГАТЭ
14:48 15.09.2025
 
Лихачев рассказал о достижениях России в атомной энергетике

Лихачев: РФ сделала многое для развития своей атомной энергетики, впереди новые цели

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIII КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий. Архивное фото
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Россия много сделала для развития своей атомной энергетики, но многое еще предстоит, в частности, особое внимание уделяется технологиям АЭС малой мощности, рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Президентом Российской Федерации поставлена задача за 20 лет в нашей стране увеличить долю выработки электричества на атомных электростанциях с нынешних 20% до 25%. В соответствии с генеральной схемой размещения энергомощностей нам поручено построить в России 38 атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности, более чем удвоить парк действующих АЭС", - сказал в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Много уже сделано, но еще большее предстоит, подчеркнул глава "Росатома".
"Это в первую очередь переход к серийному строительству АЭС и создание атомных энергетических систем четвертого поколения с замкнутым ядерным топливным циклом. Особое внимание уделяем малой атомной генерации, готовы активно участвовать в разработках под эгидой МАГАТЭ необходимых международных норм и правил", - добавил Лихачев.
В городе Северск Томской области в рамках реализации проекта "Прорыв" "Росатом" запустил в опытно-промышленную эксплуатацию модуль фабрикации уран-плутониевого нитридного топлива для инновационного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ, отметил Лихачев.
"Этот модуль стал первым в мире действующим объектом атомного энергокомплекса четвертого поколения", - подчеркнул он.
"Мы развиваем уникальный российский атомный ледокольный флот. За минувший год спустили на воду атомный ледокол "Чукотка", подняли флаг над ледоколом "Якутия". До конца года будет заложен атомный ледокол "Сталинград". И изготовили первую реакторную установку РИТМ-400 для строящегося в Приморье ледокола "Россия" нового поколения", - сказал Лихачев.
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Россия всегда будет поддерживать МАГАТЭ, заявил Лихачев
13:56
 
ЭнергетикаРОССИЯВенаАлексей ЛихачевРосатомМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала