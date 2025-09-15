https://1prime.ru/20250915/likhachev-862302129.html

Лихачев поделился ожиданиями от форума "Мировая атомная неделя"

ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Глобальный международный форум "Мировая атомная неделя", который пройдет в Москве в конце сентября, станет очередным шагом, выводящим атомную энергетику планеты на новый уровень, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сегодня на наших глазах фактически создается современная инфраструктурная модель, основанная на синергии передовых технологий, возобновляемых источников энергии, новых конструкционных материалов, цифровых и квантовых возможностей. В этой модели атомная энергетика как чистый, надежный и стабильный источник энергии будет востребована в первую очередь, является неотъемлемой частью нового технологического уклада планеты", - сказал Лихачев в понедельник на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. По словам Лихачева, 80-летний юбилей российской атомной промышленности – хороший повод, чтобы обсудить подходы к высокотехнологичному развитию на среднесрочную и дальнюю перспективу. "Именно этим темам будет посвящена "Мировая атомная неделя", которую мы проводим с 25 по 28 сентября в Москве. Девиз мероприятия: "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Мы ждем представителей всех заинтересованных государств-членов МАГАТЭ на следующей неделе в Москве. Уверен, что этот форум станет очередным шагом, выводящим атомную энергетику планеты на новый уровень", - отметил глава "Росатома". С 25 по 30 сентября на ВДНХ в Москве пройдет международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.

