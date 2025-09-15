Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250915/likhachev-862303074.html
Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ
Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ - 15.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ
Делегация России планирует провести на полях генконференции МАГАТЭ более 30 двусторонних встреч со своими партнерами, в том числе с представителями Индии,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T15:21+0300
2025-09-15T16:24+0300
энергетика
россия
индия
венгрия
узбекистан
алексей лихачев
магатэ
росатом
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Делегация России планирует провести на полях генконференции МАГАТЭ более 30 двусторонних встреч со своими партнерами, в том числе с представителями Индии, Венгрии, Узбекистана, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы традиционно проводим двусторонние встречи. Их более 30: с нашими основными партнерами, это Индия, Венгрия, Узбекистан и многие другие страны, которые выбрали не просто атомную энергетику, а выбрали российский дизайн, российские подходы для реализации своих атомных амбиций", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о программе российской делегации на 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Глава госкорпорации напомнил, что мероприятие МАГАТЭ - традиционная конференция, главное событие для мирового атомного агентства. "Традиционно МАГАТЭ расширяется, принят 181-й член МАГАТЭ… И думаю, это не последняя страна, которая выбрала путь атомной энергетики как неотъемлемый участник своего развития", - добавил он. В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась Генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.
https://1prime.ru/20250915/likhachev-862302129.html
индия
венгрия
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_833c12988c87c329b08f23236d893b09.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, венгрия, узбекистан, алексей лихачев, магатэ, росатом, оон
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, ВЕНГРИЯ, УЗБЕКИСТАН, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Росатом, ООН
15:21 15.09.2025 (обновлено: 16:24 15.09.2025)
 
Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ

Лихачев: Россия планирует провести на полях генконференции МАГАТЭ более 30 встреч

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIII КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий. Архивное фото
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Делегация России планирует провести на полях генконференции МАГАТЭ более 30 двусторонних встреч со своими партнерами, в том числе с представителями Индии, Венгрии, Узбекистана, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы традиционно проводим двусторонние встречи. Их более 30: с нашими основными партнерами, это Индия, Венгрия, Узбекистан и многие другие страны, которые выбрали не просто атомную энергетику, а выбрали российский дизайн, российские подходы для реализации своих атомных амбиций", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о программе российской делегации на 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
Глава госкорпорации напомнил, что мероприятие МАГАТЭ - традиционная конференция, главное событие для мирового атомного агентства.
"Традиционно МАГАТЭ расширяется, принят 181-й член МАГАТЭ… И думаю, это не последняя страна, которая выбрала путь атомной энергетики как неотъемлемый участник своего развития", - добавил он.
В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась Генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.
Глава МАГАТЭ Гросси встретился с главой Росатома Лихачевым - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Лихачев поделился ожиданиями от форума "Мировая атомная неделя"
15:07
 
ЭнергетикаРОССИЯИНДИЯВЕНГРИЯУЗБЕКИСТАНАлексей ЛихачевМАГАТЭРосатомООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала