https://1prime.ru/20250915/likhachev-862303074.html

Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ

Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ - 15.09.2025, ПРАЙМ

Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ

Делегация России планирует провести на полях генконференции МАГАТЭ более 30 двусторонних встреч со своими партнерами, в том числе с представителями Индии,... | 15.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-15T15:21+0300

2025-09-15T15:21+0300

2025-09-15T16:24+0300

энергетика

россия

индия

венгрия

узбекистан

алексей лихачев

магатэ

росатом

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg

ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Делегация России планирует провести на полях генконференции МАГАТЭ более 30 двусторонних встреч со своими партнерами, в том числе с представителями Индии, Венгрии, Узбекистана, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы традиционно проводим двусторонние встречи. Их более 30: с нашими основными партнерами, это Индия, Венгрия, Узбекистан и многие другие страны, которые выбрали не просто атомную энергетику, а выбрали российский дизайн, российские подходы для реализации своих атомных амбиций", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о программе российской делегации на 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Глава госкорпорации напомнил, что мероприятие МАГАТЭ - традиционная конференция, главное событие для мирового атомного агентства. "Традиционно МАГАТЭ расширяется, принят 181-й член МАГАТЭ… И думаю, это не последняя страна, которая выбрала путь атомной энергетики как неотъемлемый участник своего развития", - добавил он. В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась Генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.

https://1prime.ru/20250915/likhachev-862302129.html

индия

венгрия

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, венгрия, узбекистан, алексей лихачев, магатэ, росатом, оон