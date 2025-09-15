https://1prime.ru/20250915/likhachev-862303074.html
Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ
Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ - 15.09.2025, ПРАЙМ
Лихачев рассказал о встречах на полях генконференции МАГАТЭ
Делегация России планирует провести на полях генконференции МАГАТЭ более 30 двусторонних встреч со своими партнерами, в том числе с представителями Индии,... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T15:21+0300
2025-09-15T15:21+0300
2025-09-15T16:24+0300
энергетика
россия
индия
венгрия
узбекистан
алексей лихачев
магатэ
росатом
оон
ВЕНА, 15 сен - ПРАЙМ. Делегация России планирует провести на полях генконференции МАГАТЭ более 30 двусторонних встреч со своими партнерами, в том числе с представителями Индии, Венгрии, Узбекистана, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы традиционно проводим двусторонние встречи. Их более 30: с нашими основными партнерами, это Индия, Венгрия, Узбекистан и многие другие страны, которые выбрали не просто атомную энергетику, а выбрали российский дизайн, российские подходы для реализации своих атомных амбиций", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о программе российской делегации на 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Глава госкорпорации напомнил, что мероприятие МАГАТЭ - традиционная конференция, главное событие для мирового атомного агентства. "Традиционно МАГАТЭ расширяется, принят 181-й член МАГАТЭ… И думаю, это не последняя страна, которая выбрала путь атомной энергетики как неотъемлемый участник своего развития", - добавил он. В понедельник в Вене, в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ, открылась Генеральная конференция агентства. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.
