Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать ответ на любые угрозы

МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В случае прямой угрозы Белоруссия ответит любому, кто посягнет на белорусскую землю, для этого у Минска есть все необходимое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Конечно, мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу - мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик".

