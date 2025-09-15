Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать ответ на любые угрозы - 15.09.2025
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать ответ на любые угрозы
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать ответ на любые угрозы - 15.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать ответ на любые угрозы
В случае прямой угрозы Белоруссия ответит любому, кто посягнет на белорусскую землю, для этого у Минска есть все необходимое, заявил президент Белоруссии... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T10:03+0300
2025-09-15T10:03+0300
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В случае прямой угрозы Белоруссия ответит любому, кто посягнет на белорусскую землю, для этого у Минска есть все необходимое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Конечно, мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу - мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик".
белоруссия, минск, александр лукашенко
Политика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко
10:03 15.09.2025
 
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать ответ на любые угрозы

Лукашенко: у Минска есть все необходимое для ответа прямые угрозы Белоруссии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 сен - ПРАЙМ. В случае прямой угрозы Белоруссия ответит любому, кто посягнет на белорусскую землю, для этого у Минска есть все необходимое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Конечно, мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу - мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик".
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Лукашенко заявил о готовности России выполнять договоренности по Украине
11 сентября, 21:07
 
Политика
 
 
