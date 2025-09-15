https://1prime.ru/20250915/lukashenko-862291500.html
Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии
Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии
МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без построения объединенных рынков энергоресурсов РФ и Белоруссии сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. "Однако без построения объединенных рынков энергоресурсов сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. Подписанный договор об общем рынке электроэнергии — только начало. Нам нужно двигаться дальше: создавать общий рынок газа, устанавливать единые правила нефтяного рынка, обеспечивать справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Разведчик".
