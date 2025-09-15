Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии - 15.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250915/lukashenko-862291500.html
Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии
Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии - 15.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без построения объединенных рынков энергоресурсов РФ и Белоруссии сложно рассчитывать на эффективное... | 15.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-15T10:19+0300
2025-09-15T10:19+0300
энергетика
белоруссия
россия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без построения объединенных рынков энергоресурсов РФ и Белоруссии сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. "Однако без построения объединенных рынков энергоресурсов сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. Подписанный договор об общем рынке электроэнергии — только начало. Нам нужно двигаться дальше: создавать общий рынок газа, устанавливать единые правила нефтяного рынка, обеспечивать справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Разведчик".
https://1prime.ru/20250909/lukashenko-862003531.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, россия, александр лукашенко
Энергетика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Александр Лукашенко
10:19 15.09.2025
 
Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии

Лукашенко: без общих энергорынков РФ и Белоруссии сложно ждать движение вперед

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.. Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без построения объединенных рынков энергоресурсов РФ и Белоруссии сложно рассчитывать на эффективное движение вперед.
"Однако без построения объединенных рынков энергоресурсов сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. Подписанный договор об общем рынке электроэнергии — только начало. Нам нужно двигаться дальше: создавать общий рынок газа, устанавливать единые правила нефтяного рынка, обеспечивать справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Разведчик".
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о беспрецедентных вызовах для белорусской экономики
9 сентября, 11:37
 
ЭнергетикаБЕЛОРУССИЯРОССИЯАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала