Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии

Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии - 15.09.2025, ПРАЙМ

Лукашенко назвал условие для эффективного развития России и Белоруссии

15.09.2025

МИНСК, 15 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без построения объединенных рынков энергоресурсов РФ и Белоруссии сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. "Однако без построения объединенных рынков энергоресурсов сложно рассчитывать на эффективное движение вперед. Подписанный договор об общем рынке электроэнергии — только начало. Нам нужно двигаться дальше: создавать общий рынок газа, устанавливать единые правила нефтяного рынка, обеспечивать справедливые цены для переработчиков, равные условия хозяйствования для субъектов обеих стран", - сказал Лукашенко в интервью российскому журналу "Разведчик".

белоруссия

2025

